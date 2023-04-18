«Бессмертный полк» отменили в Тюмени, нефтяная компания не заплатила 109 млн налогов

Глава частной компании умышленно в течение трех лет, с января 2016 года по март 2019 года, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги организации не оказывали. В результате сумма неуплаченных организацией налогов превысила 109 миллионов рублей.