«Бессмертный полк» отменили в Тюмени, нефтяная компания не заплатила 109 млн налогов

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
Шествие «Бессмертный полк» отменили в Тюмени и Москве.
Недавно в администрации Воронежа отметили, что «Бессмертный полк» состоится только в онлайн-формате. Шествие отменили и в Москве. На данный момент Парады Победы отменены в трех регионах — Курской и Белгородской областях, а также в Крыму.
Информации об отмене праздничных мероприятий в остальных российских регионах, в том числе «прифронтовых», пока не было.
Между тем, к 9 мая Тюмень украсят флагами и арт-объектами, которые будут посвящены Великой Отечественной войне.
Уголовное дело завели на главу тюменской нефтекомпании из-за неуплаты налогов.
В Тюменской области будут судить генерального директора одной из нефтяных компаний. Ему предъявлено обвинение в уклонении о уплаты налогов. Долг превышает 109 миллионов рублей.
Глава частной компании умышленно в течение трех лет, с января 2016 года по март 2019 года, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности недостоверных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги организации не оказывали. В результате сумма неуплаченных организацией налогов превысила 109 миллионов рублей.
В настоящий момент суд наложил арест на банковские счета и движимое имущество компании. В ближайшее время состоится рассмотрение уголовного дела в суде, — сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Тюменской области.
Полицейские разбираются в межнациональном конфликте в Тобольске.
В апреле в Тобольске произошло несколько серьезных стычек с поножовщинами между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. В настоящий момент ещё продолжается поиск всех участников инцидента.
В региональном СКР сообщили «Нашему городу, что «в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по обозначенному вами вопросу процессуальных проверок не проводилось». Источник «Нашего города» предположил, что «за рамки бытового конфликта проблема не вышла».