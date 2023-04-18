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Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Тюмени в Сочи до четырех в неделю

18 апреля 2023, 09:48

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Сочи из Тюмени до четырех в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня увеличивает количество рейсов из российских городов в Сочи. Из Тюмени на юг можно будет улететь 4 раза в неделю, сообщает телеграмм-канал Аэрофлота.
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Тюмень

Авиакомпания «Аэрофлот»  с 1 июня увеличивает количество полетов из городов России в Сочи на лето 2023 года.  Из Тюмени на юг можно будет улететь 4 раза в неделю.

Как сообщает телеграмм-канал авиакомпании, также увеличится количество рейсов из Москвы – до 20-ти. 2 рейса в день будет из Санкт-Петербурга. Также введут ежедневные рейсы из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

Общее число рейсов «Аэрофлота» в Сочи в летние месяцы этого года составит более 30 ежедневно.

Напомним, что в Сочи по-прежнему единственный работающий аэропорт Краснодарского края. С февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

#Олеся Киреева#Аэрофлот#Сочи#Лето#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Путешествия#Летний отдых#Тюмень#Тюменская область
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