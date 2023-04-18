Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Тюмени в Сочи до четырех в неделю

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня увеличивает количество полетов из городов России в Сочи на лето 2023 года. Из Тюмени на юг можно будет улететь 4 раза в неделю.
Как сообщает телеграмм-канал авиакомпании, также увеличится количество рейсов из Москвы – до 20-ти. 2 рейса в день будет из Санкт-Петербурга. Также введут ежедневные рейсы из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.
Общее число рейсов «Аэрофлота» в Сочи в летние месяцы этого года составит более 30 ежедневно.
Напомним, что в Сочи по-прежнему единственный работающий аэропорт Краснодарского края. С февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.