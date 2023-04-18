Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Тюмени в Сочи до четырех в неделю

Как сообщает телеграмм-канал авиакомпании, также увеличится количество рейсов из Москвы – до 20-ти. 2 рейса в день будет из Санкт-Петербурга. Также введут ежедневные рейсы из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.