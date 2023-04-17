За 57 млн рублей в Тюмени продается предприятие, которое кормит силовиков и детей

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Стоимость продажи – 57 миллионов рублей, из них 17 млн – стоимость оборудования. Продавец отмечает, что вся недвижимость (здание и земля) в собственности.
«Заключены долгосрочные гос. контракты, договоры с ритейлами: ОК, Ашан, Монетка, а также больницы, детские сады, Росгвардия», - сообщается в объявлении.
Предприятие сейчас работает, его штат укомплектован.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 650 млн рублей продают огромное недостроенное здание на улице 50 лет ВЛКСМ, 71Б. Здесь 17 345 квадратных метров, готовность объекта только 70%. Стоит отметить, что здание уже давно стоит без движения.