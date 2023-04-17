За 57 млн рублей в Тюмени продается предприятие, которое кормит силовиков и детей

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 650 млн рублей продают огромное недостроенное здание на улице 50 лет ВЛКСМ, 71Б. Здесь 17 345 квадратных метров, готовность объекта только 70%. Стоит отметить, что здание уже давно стоит без движения.