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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

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За 57 млн рублей в Тюмени продается предприятие, которое кормит силовиков и детей

17 апреля 2023, 13:02
Фото: Авито

В Тюмени ищут бизнесмена, который купит предприятие и накормит силовиков и детей

На сайте Авито появилось объявление о продаже действующего бизнеса. Пищевое предприятие поставляет продукцию для Росгвардии и детских садов.
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Дети

Стоимость продажи – 57 миллионов рублей, из них 17 млн – стоимость оборудования. Продавец отмечает, что вся недвижимость (здание и земля) в собственности.

«Заключены долгосрочные гос. контракты, договоры с ритейлами: ОК, Ашан, Монетка, а также больницы, детские сады, Росгвардия», - сообщается в объявлении.

Предприятие сейчас работает, его штат укомплектован.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за 650 млн рублей продают огромное недостроенное здание на улице 50 лет ВЛКСМ, 71Б. Здесь 17 345 квадратных метров, готовность объекта только 70%. Стоит отметить, что здание уже давно стоит без движения.

В Тюмени продается огромное недостроенное здание на 50 лет ВЛКСМ за 650 млн. Фото
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#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги
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