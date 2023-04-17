Юных знатоков в сфере права наградили в Тюмени

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Свои знания продемонстрировали школьники из 16 населенных пунктов Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ижевска, Магнитогорска и Нижнего
Тагила.
«Обучение правовой грамотности с юных лет — очень важное направление, которое, безусловно, поможет им в жизни. Сейчас ребята по крупицам собирают новые знания. Будучи взрослыми, они передадут свои навыки следующему поколению. Горжусь нынешними детьми, радует их целеустремленность и интерес ко всему неизведанному», –
сказал председатель комиссии по поощрениям городской Думы
Андрей Голоус.
Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы к результатам
ЕГЭ: учащиеся 9 — 10 классов заработают пять баллов, ученики 11-х классов и
студенты учреждений среднего профессионального образования — десять баллов.
"Благодаря подобным конкурсам ребята смогут стать экспертами в сфере услуг, товаров, прав и, конечно, обязанностей. Это очень полезно не только для них самих, но и окружающих людей", — считает депутат Наталья Проскурякова.
Ученица школы №73 «Лира» Дарья Назарова рассказала, что самым затруднительным для нее заданием стало написание эссе. Она уверена, что базовые правовые знания пригодятся в жизни каждому.
"Готовясь к олимпиаде, я открыла много нового для себя. Даже если не занимаешь призового места, получаешь полезный опыт", — поделилась мнением ученица 11 класса.
Достичь успеха участникам помогали педагоги: директорам, коллективам школ и
гимназий вручили Благодарности и памятные подарки.