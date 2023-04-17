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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:22

Юных знатоков в сфере права наградили в Тюмени

17 апреля 2023, 10:11
Самых эрудированных участников олимпиады «Лучшие по праву-2023» и городского конкурса, посвященного Всемирному дню прав потребителей, поздравили депутаты Тюменской городской Думы Наталья Проскурякова и Андрей Голоус.
Сюжет
Тюмень

Свои знания продемонстрировали школьники из 16 населенных пунктов Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ижевска, Магнитогорска и Нижнего
Тагила.

«Обучение правовой грамотности с юных лет — очень важное направление, которое, безусловно, поможет им в жизни. Сейчас ребята по крупицам собирают новые знания. Будучи взрослыми, они передадут свои навыки следующему поколению. Горжусь нынешними детьми, радует их целеустремленность и интерес ко всему неизведанному», –
сказал председатель комиссии по поощрениям городской Думы
Андрей Голоус.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы к результатам
ЕГЭ: учащиеся 9 — 10 классов заработают пять баллов, ученики 11-х классов и
студенты учреждений среднего профессионального образования — десять баллов.

"Благодаря подобным конкурсам ребята смогут стать экспертами в сфере услуг, товаров, прав и, конечно, обязанностей. Это очень полезно не только для них самих, но и окружающих людей", — считает депутат Наталья Проскурякова.

Ученица школы №73 «Лира» Дарья Назарова рассказала, что самым затруднительным для нее заданием стало написание эссе. Она уверена, что базовые правовые знания пригодятся в жизни каждому.

"Готовясь к олимпиаде, я открыла много нового для себя. Даже если не занимаешь призового места, получаешь полезный опыт", — поделилась мнением ученица 11 класса.

Достичь успеха участникам помогали педагоги: директорам, коллективам школ и
гимназий вручили Благодарности и памятные подарки.

#Гордума#Тюмень#Тюменская область#Олеся Киреева
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