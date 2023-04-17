Вырастим осетра вместе!

Сейчас большинство жителей удивляется, что в Оби водился осетр. В 19–20 веках и осетра, и черную икру добывали в Сибири в промышленных масштабах. А старшее поколение помнит, что после войны на городских рынках стояли возы с мороженым осетром, и черная икра продавалась в бочках.