Вырастим осетра вместе!

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
С 1998 года сибирский осётр занесен в Красную книгу России. Этот особо ценный вид рыбы находится на грани исчезновения. ВЫЛОВ ОСЕТРА ПОД АБСОЛЮТНЫМ ЗАПРЕТОМ!
Для восполнения популяций исчезающих видов рыб используют искусственное воспроизводство. На специальных рыборазводных заводах молодь выращивают до определенного размера и выпускают в естественную среду. Именно так можно спасти сибирского осетра.
Филиал не просто выращивает мальков, но и организовывает торжественные выпуски молоди водных биоресурсов в водоемы с привлечением местных органов власти, экологов, общественности, детей. Приглашает на мероприятия журналистов и корреспондентов федеральных и региональных СМИ.
Чтобы дать возможность каждому желающему внести вклад в восстановление популяции осетра сибирского, Нижне – Обский филиал Главрыбвода запустил уникальный экологический проект «Расти, осетр!», который дает шанс вырастить малька осетра и выпустить его в водоем.
Эта миссия дает надежду будущим поколениям увидеть осетра в сибирских реках! Станьте частью этой миссии, заходите на наш сайт https://nofgrv.ru/osetr и принимайте участие в проекте.
Сейчас большинство жителей удивляется, что в Оби водился осетр. В 19–20 веках и осетра, и черную икру добывали в Сибири в промышленных масштабах. А старшее поколение помнит, что после войны на городских рынках стояли возы с мороженым осетром, и черная икра продавалась в бочках.
Выпуски будут проходить: город Нижневартовск - река Обь, г. Радужный - река Аган, г. Ханты-Мансийск - река Иртыш, г. Тобольск - река Иртыш, г. Нижний Тагил - река Тавда.