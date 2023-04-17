Важная информация для водителей: в конце апреля у Тюмени перекроют несколько дорог

Движение транспорта ограничат в связи с мероприятиями на нескольких улицах Тюмени

Движение транспорта на автодороге по улице Механической будет перекрыто 29 апреля с 8.00 до 14.00 в связи с вручением дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.