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Важная информация для водителей: в конце апреля у Тюмени перекроют несколько дорог

17 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI

Движение транспорта ограничат в связи с мероприятиями на нескольких улицах Тюмени

Движение транспорта на автодороге по улице Механической будет перекрыто 29 апреля с 8.00 до 14.00 в связи с вручением дипломов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение перекроют от улицы Максима Горького до Механической, 27.

Также на период движения пеших колонн перекроют дороги на нескольких участках.

Первый — по улице Льва Толстого, 1 — Флотская — Полевая — Чернышевского — Камышинская — Герцена — Мориса Тореза — Республики — Максима Горького — площадь 400-летия Тюмени 25 и 27 апреля с 15.00 до 16.30 часов, а также 29 числа также с 9.30 до 11.00.

Второй — по улице Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, 1 25 и 27 апреля с 18.00 до 19.30, а также 29 числа с 13.00 до 14.30.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до 30 апреля перекроют дорогу по улице Ленина.

 

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Майские праздники#Мероприятия#Движение#Водители#Дороги#Общество#Новости тюмени
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