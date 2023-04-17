Важная информация для водителей: в конце апреля у Тюмени перекроют несколько дорог

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Движение перекроют от улицы Максима Горького до Механической, 27.
Также на период движения пеших колонн перекроют дороги на нескольких участках.
Первый — по улице Льва Толстого, 1 — Флотская — Полевая — Чернышевского — Камышинская — Герцена — Мориса Тореза — Республики — Максима Горького — площадь 400-летия Тюмени 25 и 27 апреля с 15.00 до 16.30 часов, а также 29 числа также с 9.30 до 11.00.
Второй — по улице Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, 1 25 и 27 апреля с 18.00 до 19.30, а также 29 числа с 13.00 до 14.30.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до 30 апреля перекроют дорогу по улице Ленина.