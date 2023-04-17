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В тюменском ГИБДД пока не могут назвать имя приемника скончавшегося подполковника

17 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI

Имя возможного преемника Боуша пока неизвестно

Имя возможного приемника Валерия Боуша в системе тюменского ГИБДД пока не называется. 44-летний подполковник полиции недавно скончался в результате тяжелой болезни.

В тюменском ГИБДД пока не могут назвать имя приемника скончавшегося подполковника Валерия Боуша. Он скончался накануне после болезни. Боуш прослужил в ГИБДД более 26 лет.

В пресс-службе регионального ведомства сообщили «Нашему городу», что в ближайшее время информация об исполняющем обязанности руководителя Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы появится на сайте ведомства.

Сегодня «Наш город» отмечал, что подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД
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