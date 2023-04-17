Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В тюменском ГИБДД пока не могут назвать имя приемника скончавшегося подполковника Валерия Боуша. Он скончался накануне после болезни. Боуш прослужил в ГИБДД более 26 лет.
В пресс-службе регионального ведомства сообщили «Нашему городу», что в ближайшее время информация об исполняющем обязанности руководителя Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы появится на сайте ведомства.
Сегодня «Наш город» отмечал, что подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.