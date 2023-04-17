В Тобольске самолёт с пассажирами не смог долететь до Санкт-Петербурга из-за птиц

В Тюменской области устанавливают причины попадания птиц в авиационный двигатель

В Тобольске самолет авиакомпании «Россия» при вылете из аэропорта «Ремезов», совершенном 16 апреля 2023 года в направлении Тобольск — Санкт-Петербург, столкнулся с препятствием в виде птиц, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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