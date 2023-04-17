В Тобольске самолёт с пассажирами не смог долететь до Санкт-Петербурга из-за птиц

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 03:09
В связи с данным инцидентом пилот был вынужден вернуться на аэродром вылета, посадка самолёта прошла благополучно. На борту находилось 73 человека, среди которых было 5 детей и столько членов экипажа.
В настоящее время самолёт отстранили от полётов, проводится оценка его технического состояния, сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины возможного попадания птиц в двигатель.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 26 марта рейсы из Тобольска до Москвы больше не выполняются.