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В Тобольске самолёт с пассажирами не смог долететь до Санкт-Петербурга из-за птиц

17 апреля 2023, 02:43
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Тюменской области устанавливают причины попадания птиц в авиационный двигатель

В Тобольске самолет авиакомпании «Россия» при вылете из аэропорта «Ремезов», совершенном 16 апреля 2023 года в направлении Тобольск — Санкт-Петербург, столкнулся с препятствием в виде птиц, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с данным инцидентом пилот был вынужден вернуться на аэродром вылета, посадка самолёта прошла благополучно. На борту находилось 73 человека, среди которых было 5 детей и столько членов экипажа.

В настоящее время самолёт отстранили от полётов, проводится оценка его технического состояния, сотрудники транспортной прокуратуры устанавливают причины возможного попадания птиц в двигатель.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 26 марта рейсы из Тобольска до Москвы больше не выполняются.

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#Елена Чебоксарова#Самолет#Птицы#Инцидент#Пассажиры#Общество#Новости тюмени#Тобольск
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