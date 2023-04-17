В СУЭНКО пройдет бизнес-семинар по вопросам техприсоединения

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
СУЭНКО регулярно проводит семинары по теме техприсоединения в онлайн и офлайн-форматах. Только за последний год в законодательстве в сфере технологического присоединения произошли глобальные изменения, и очень важно оперативно доносить информацию о нововведениях до максимального круга потребителей. Не менее важно получать от них обратную связь. Это помогает совершенствовать рабочие процессы и обращать внимание на моменты, которые являются ключевыми для заявителей.
В ходе бизнес-семинаров предприниматели рассказывают о ситуациях, с которыми сталкиваются в ходе прохождения процедуры технологического присоединения, и на месте получают разъяснения и помощь. 26 апреля энергетики подробно осветят тему техприсоединения нежилых помещений, которые находятся, к примеру, в многоквартирном доме и других объектах капитального строительства. Еще один полезный момент подобных встреч – обмен опытом, когда бизнесмены делятся собственными кейсами с другими участниками.
Спикер семинара – начальник управления по реализации услуг техприсоединения СУЭНКО Евгений Исаков. Он же совместно с техническими специалистами компании ответит на все поступающие вопросы.
Бизнес-семинар пройдет 26 апреля в 13:00 по адресу: Тюмень, ул. Одесская, 27. До 24 апреля включительно у предпринимателей есть возможность направить предварительные вопросы на электронную почту [email protected] с пометкой «Вопрос для встречи».