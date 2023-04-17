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В СУЭНКО пройдет бизнес-семинар по вопросам техприсоединения

17 апреля 2023, 10:29
26 апреля 2023 года СУЭНКО проведет обучающее мероприятие для малого и среднего бизнеса Тюмени. В программе - последние законодательные изменения в процедуре технологического присоединения и её особенности для нежилых помещений в объектах капитального строительства.

СУЭНКО регулярно проводит семинары по теме техприсоединения в онлайн и офлайн-форматах. Только за последний год в законодательстве в сфере технологического присоединения произошли глобальные изменения, и очень важно оперативно доносить информацию о нововведениях до максимального круга потребителей. Не менее важно получать от них обратную связь. Это помогает совершенствовать рабочие процессы и обращать внимание на моменты, которые являются ключевыми для заявителей.

В ходе бизнес-семинаров предприниматели рассказывают о ситуациях, с которыми сталкиваются в ходе прохождения процедуры технологического присоединения, и на месте получают разъяснения и помощь. 26 апреля энергетики подробно осветят тему техприсоединения нежилых помещений, которые находятся, к примеру, в многоквартирном доме и других объектах капитального строительства. Еще один полезный момент подобных встреч – обмен опытом, когда бизнесмены делятся собственными кейсами с другими участниками.

Спикер семинара – начальник управления по реализации услуг техприсоединения СУЭНКО Евгений Исаков. Он же совместно с техническими специалистами компании ответит на все поступающие вопросы.

Бизнес-семинар пройдет 26 апреля в 13:00 по адресу: Тюмень, ул. Одесская, 27. До 24 апреля включительно у предпринимателей есть возможность направить предварительные вопросы на электронную почту [email protected] с пометкой «Вопрос для встречи».

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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