В СУЭНКО пройдет бизнес-семинар по вопросам техприсоединения

СУЭНКО регулярно проводит семинары по теме техприсоединения в онлайн и офлайн-форматах. Только за последний год в законодательстве в сфере технологического присоединения произошли глобальные изменения, и очень важно оперативно доносить информацию о нововведениях до максимального круга потребителей. Не менее важно получать от них обратную связь. Это помогает совершенствовать рабочие процессы и обращать внимание на моменты, которые являются ключевыми для заявителей.