В магазинах Тюмени рыба и морепродукты подорожали почти на 5%

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последнюю неделю стоимость десятка яиц снизилась почти на 4 рубля — с 87,5 до 83,9 рублей. В тоже время более, чем на 4 рубля подорожало мясо птицы. Немного снизилась стоимость сыра и подсолнечного масла. Цены на яблоки снизились за последнюю неделю со 120 до 116 рублей.