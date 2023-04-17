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В магазинах Тюмени рыба и морепродукты подорожали почти на 5%

17 апреля 2023, 12:11
Фото: 1MI

В тюменских магазинах рыба и морепродукты за март подорожали почти на 5%

В конце марта в магазинах Тюменской области увеличились цены на продукты. По данным Тюменьстата, рост составил 2,3% к уровню декабря 2022 года.

В частности плодоовощная продукция прибавила почти 20%. Морепродукты и рыба на 4,6%. Мясо и колбасы прибавили 3,5%.

Зафиксирован небольшой рост цен на яйца, сливочное масло и алкоголь.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последнюю неделю стоимость десятка яиц снизилась почти на 4 рубля — с 87,5 до 83,9 рублей. В тоже время более, чем на 4 рубля подорожало мясо птицы. Немного снизилась стоимость сыра и подсолнечного масла. Цены на яблоки снизились за последнюю неделю со 120 до 116 рублей. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги
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