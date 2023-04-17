В магазинах Тюмени рыба и морепродукты подорожали почти на 5%

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В частности плодоовощная продукция прибавила почти 20%. Морепродукты и рыба на 4,6%. Мясо и колбасы прибавили 3,5%.
Зафиксирован небольшой рост цен на яйца, сливочное масло и алкоголь.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за последнюю неделю стоимость десятка яиц снизилась почти на 4 рубля — с 87,5 до 83,9 рублей. В тоже время более, чем на 4 рубля подорожало мясо птицы. Немного снизилась стоимость сыра и подсолнечного масла. Цены на яблоки снизились за последнюю неделю со 120 до 116 рублей.