nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Изображение материала

У тюменских мужчин резко вырос интерес к загранпаспортам

17 апреля 2023, 14:52
Фото: 1MI

В Тюменской области резко увеличилось число обращений за загранпаспортами

В Тюменской области отмечается резкий рост количества обращений на получение заграничных паспортов. По данным URA.RU, новый документ оформляют через «Госуслуги».

Большинство заявителей – мужчины. Интерес к загранпаспортам увеличился после сообщений об электронных повестках.

Стоит отметить, что электронный реестр повесток ещё предстоит разработать и внедрить. Эксперты говорят, что «веерно» рассылать их призывникам не будут.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Для уклонистов возможно введение ограничений в виде получения выплат, льгот и мер поддержки, получение кредитных средств. Приостанавливается право на совершение сделок с недвижимостью. 

 

Президент Путин подписал закон об электронных повестках
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители#Деньги#Военные#Экономика
Подпишитесь
Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени
Вчера, 09:44
Почему в магазинах Тюмени рыба и морепродукты подорожали почти на 5%
Сегодня, 12:11
Вырастим осетра вместе!
Сегодня, 04:35
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
Сегодня, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
Сегодня, 07:31
Дожди ожидаются в Тюмени к концу недели
Сегодня, 11:10