У тюменских мужчин резко вырос интерес к загранпаспортам

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Большинство заявителей – мужчины. Интерес к загранпаспортам увеличился после сообщений об электронных повестках.
Стоит отметить, что электронный реестр повесток ещё предстоит разработать и внедрить. Эксперты говорят, что «веерно» рассылать их призывникам не будут.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Для уклонистов возможно введение ограничений в виде получения выплат, льгот и мер поддержки, получение кредитных средств. Приостанавливается право на совершение сделок с недвижимостью.