У тюменских мужчин резко вырос интерес к загранпаспортам

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Для уклонистов возможно введение ограничений в виде получения выплат, льгот и мер поддержки, получение кредитных средств. Приостанавливается право на совершение сделок с недвижимостью.