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Тюмень готовится к сезону фонтанов: открытие уже скоро

17 апреля 2023, 08:56
Фото: 1MI

В горадминистрации рассказали, сколько фонтанов запустят в Тюмени

Восемнадцать тюменских фонтанов скоро снова начнут работать в разных округах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В Никольском сквере запустят каскады водопада, также в Восточном округе включат еще 6 фонтанов: на пешеходном бульваре по Энергостроителей, в сквере Молодёжный, Тружеников тыла и в других местах. Кроме  того,  обновят светодинамический фонтан на бульваре Николая Чукмалдина.

В Калинском округе запустят 3 фонтана: в сквере Комсомольском, на Червишевском тракте, 15, и на алее Молодожёнов.

В центре города тюменцев снова будут радовать фонтаны на Цветном бульваре, площади 400-летия, Борцов Революции, Единства и Согласия, в Загородном саду.

Ранее «Наш город» писал, что запущенные фонтаны будут работать до октября.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Фонтан#Лето#Администрация г.Тюмени
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