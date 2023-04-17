Тюмень готовится к сезону фонтанов: открытие уже скоро

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Никольском сквере запустят каскады водопада, также в Восточном округе включат еще 6 фонтанов: на пешеходном бульваре по Энергостроителей, в сквере Молодёжный, Тружеников тыла и в других местах. Кроме того, обновят светодинамический фонтан на бульваре Николая Чукмалдина.
В Калинском округе запустят 3 фонтана: в сквере Комсомольском, на Червишевском тракте, 15, и на алее Молодожёнов.
В центре города тюменцев снова будут радовать фонтаны на Цветном бульваре, площади 400-летия, Борцов Революции, Единства и Согласия, в Загородном саду.
Ранее «Наш город» писал, что запущенные фонтаны будут работать до октября.