Тюмень готовится к сезону фонтанов: открытие уже скоро

В Никольском сквере запустят каскады водопада, также в Восточном округе включат еще 6 фонтанов: на пешеходном бульваре по Энергостроителей, в сквере Молодёжный, Тружеников тыла и в других местах. Кроме того, обновят светодинамический фонтан на бульваре Николая Чукмалдина.