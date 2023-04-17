Тюменское Росимущество распродает десятки тысяч кубометров ценной древесины

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Общий объём лотов более 50 тысяч кубометров, общей стоимостью около 10 млн рублей.
«Количество и породный состав древесины: Сосна - 209 куб.м., Кедр – 1723 куб.м., Ель – 938 куб.м., Береза – 4798 куб.м., Осина – 1859 куб.м., Пихта – 340 куб.м. Итого общий объем древесины по лоту – 9857 куб.м», - сообщается в лоте № SBR012-2304130095.1.
Вся древесины расположена в ХМАО, заявки принимаются до 22 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ленина за 54 млн продают «Магазин А.Ф. Поклевского – Козелла». Торги проходят на площадке «Сбербанк АСТ».