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Тюменское Росимущество распродает десятки тысяч кубометров ценной древесины

17 апреля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Из «тюменской матрешки» вывезут и продадут десятки тысяч кубометров Кедра и Сосны

На площадке электронных торгов «Сбербанк АСТ» на прошлой неделе было выставлено более 20 лотов древесины. Ценные породы продаёт Росимущество Тюменской области.

Общий объём лотов более 50 тысяч кубометров, общей стоимостью около 10 млн рублей.

«Количество и породный состав древесины: Сосна - 209 куб.м., Кедр – 1723 куб.м., Ель – 938 куб.м., Береза – 4798 куб.м., Осина – 1859 куб.м., Пихта – 340 куб.м. Итого общий объем древесины по лоту – 9857 куб.м», - сообщается в лоте № SBR012-2304130095.1.

Вся древесины расположена в ХМАО, заявки принимаются до 22 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Ленина за 54 млн продают «Магазин А.Ф. Поклевского – Козелла». Торги проходят на площадке «Сбербанк АСТ».

В центре Тюмени продают старое здание магазина за 54 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Экономика#Деньги
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