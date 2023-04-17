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Тюменская бабушка пытается спасти выплаты внучки по потере кормильца

17 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
Елена Осинцева

Тюменская бабушка хочет вернуть выплаты внучки по потере кормильца

Елена Осинцева до сих пор не получила ответов из УМВД по Тюменской области по своей жалобе на трату пенсии внучки, мать которой погибла, а отец — сидит в тюрьме.
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Полиция
«Я ходила на личный прием к руководителю УМВД в Тобольске, где напомнила о том, что писала 3 заявления и ни на одно из них не получила ответа. В одном из них я просила разобраться с тратой пенсии по потере кормильца для внучки, это было еще три года назад, но ответов нет!», — делится Осинцева.

Женщина также отмечает, что регистрационный номер ее заявления, написанного на личном приема, который прошел 14 апреля, она получила только на следующий день. Осинцевой известно, что с карты, на которую начислялись государственные выплаты на ребенка, потерявшего родителя, деньги тратились на личные нужды получателя.

«Наталья К., которая приходится ей тетей, тратила деньги на парковку, на оплату ЖКХ в квартире, где ребенок не жил и на другие личные нужды. Эт подтвердили мне в органах опеки. Но тогда же сообщили, что не могут наказать Наталью, так как срок давности нарушения, якобы вышел. Но тогда прошло всего 4 месяца, а срок давности составляет полгода! Я хотела бы, чтобы полиция разобралась в этом вопросе. Были потрачены государственные деньги, положенные ребенку!», — говорит Осинцева.
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Эту проблему бабушка подняла уже и в Москве, куда ходила также на личный прием. По словам Осинцевой, из московской прокуратуры был сделан звонок тюменскому прокурору Владиставу Московских, которому поручили разобраться с жалобами женщины.

«Столько наворотили и нагородили, что сами в шоке. Изначально от меня все открещивались из-за того, что психологическая экспертиза показала, что девочка ко мне не привязана, но когда я ее оспорила и указала на нарушения — все опухли. Потому что теперь по закону я имею право на общение с ребенком и участие в его жизни», — уверяет бабушка.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Елена Осинцева сейчас не знает, где находится ее внучка. Вторая бабушка ребенка запрещала Осинцевой общаться с девочкой и требовала обращения в суд.

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