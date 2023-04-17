Тюменская бабушка пытается спасти выплаты внучки по потере кормильца

Женщина также отмечает, что регистрационный номер ее заявления, написанного на личном приема, который прошел 14 апреля, она получила только на следующий день. Осинцевой известно, что с карты, на которую начислялись государственные выплаты на ребенка, потерявшего родителя, деньги тратились на личные нужды получателя.