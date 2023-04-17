Тюменская бабушка пытается спасти выплаты внучки по потере кормильца

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
«Я ходила на личный прием к руководителю УМВД в Тобольске, где напомнила о том, что писала 3 заявления и ни на одно из них не получила ответа. В одном из них я просила разобраться с тратой пенсии по потере кормильца для внучки, это было еще три года назад, но ответов нет!», — делится Осинцева.
Женщина также отмечает, что регистрационный номер ее заявления, написанного на личном приема, который прошел 14 апреля, она получила только на следующий день. Осинцевой известно, что с карты, на которую начислялись государственные выплаты на ребенка, потерявшего родителя, деньги тратились на личные нужды получателя.
«Наталья К., которая приходится ей тетей, тратила деньги на парковку, на оплату ЖКХ в квартире, где ребенок не жил и на другие личные нужды. Эт подтвердили мне в органах опеки. Но тогда же сообщили, что не могут наказать Наталью, так как срок давности нарушения, якобы вышел. Но тогда прошло всего 4 месяца, а срок давности составляет полгода! Я хотела бы, чтобы полиция разобралась в этом вопросе. Были потрачены государственные деньги, положенные ребенку!», — говорит Осинцева.
Эту проблему бабушка подняла уже и в Москве, куда ходила также на личный прием. По словам Осинцевой, из московской прокуратуры был сделан звонок тюменскому прокурору Владиставу Московских, которому поручили разобраться с жалобами женщины.
«Столько наворотили и нагородили, что сами в шоке. Изначально от меня все открещивались из-за того, что психологическая экспертиза показала, что девочка ко мне не привязана, но когда я ее оспорила и указала на нарушения — все опухли. Потому что теперь по закону я имею право на общение с ребенком и участие в его жизни», — уверяет бабушка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Елена Осинцева сейчас не знает, где находится ее внучка. Вторая бабушка ребенка запрещала Осинцевой общаться с девочкой и требовала обращения в суд.