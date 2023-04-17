Тюменке приходится платить за капремонт дома, в котором отключили электричество

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
«У меня жильё в собственности в Заводоуковском районе (обычный барак), признан аварийным с 2019 года, но деньги за капиталку до сих пор сдирают. Я там не проживаю и жильё вообще пустует, даже свет обрезан. Наложили арест на карту, платить за капремонт не собираюсь, т.к. там ничего не делалось вообще», - сообщает подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти отреагировали на жалобы жителей дома на улице Харьковской, 83. Чиновники сообщили, что «в настоящее время подвальное помещение находится в незатопленном состоянии».