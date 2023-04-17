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Тюменке приходится платить за капремонт дома, в котором отключили электричество

17 апреля 2023, 18:03
Фото: 1MI

Тюменка платит за капремонт аварийного дома, в котором отключен свет

Тюменка уже несколько лет платит за аварийное жильё взносы на капремонт. В здании никто не живёт, электричество в нём уже отключили.
«У меня жильё в собственности в Заводоуковском районе (обычный барак), признан аварийным с 2019 года, но деньги за капиталку до сих пор сдирают. Я там не проживаю и жильё вообще пустует, даже свет обрезан. Наложили арест на карту, платить за капремонт не собираюсь, т.к. там ничего не делалось вообще», - сообщает подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти отреагировали на жалобы жителей дома на улице Харьковской, 83. Чиновники сообщили, что «в настоящее время подвальное помещение находится в незатопленном состоянии».

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика
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