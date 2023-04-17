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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:50

Терапевт Зандан Доржиев: запивать таблетки следует только водой

17 апреля 2023, 05:47
При принятии таблеток, выписанных врачом, важно не только следовать рекомендованному расписанию, но и правильно их запивать. Об этом рассказал врач-терапевт магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев.

Неправильное сочетание препаратов и напитков может изменить их эффективность как в большую, так и в меньшую сторону, пишет Pravda.Ru.

Например, фруктовые соки содержат много кислоты, которая может негативно влиять на препараты из группы антацидных, содержащих фруктовые кислоты. С другой стороны, запивание жаропонижающих препаратов соками может увеличить их эффективность. Гормональные контрацептивы не следует запивать грейпфрутовым соком, так как это может снизить их действие, а также не стоит использовать этот сок с лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний.

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