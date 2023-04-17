Терапевт Зандан Доржиев: запивать таблетки следует только водой

Например, фруктовые соки содержат много кислоты, которая может негативно влиять на препараты из группы антацидных, содержащих фруктовые кислоты. С другой стороны, запивание жаропонижающих препаратов соками может увеличить их эффективность. Гормональные контрацептивы не следует запивать грейпфрутовым соком, так как это может снизить их действие, а также не стоит использовать этот сок с лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний.