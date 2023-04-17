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Супружеская пара погибла при пожаре в вагоне-бытовке в Тюмени. СК начал проверку

17 апреля 2023, 05:42
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Супружеская пара погибла во время пожара в вагоне-бытовке в Тюмени

Тюменские следователи начали проверку по факту гибели супружеской пары в результате пожара, произошедшем в вагоне-бытовке на улице Комарова сегодня ночью.
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Тюмень

В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, установлены причины возгорания.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной работы электроприборов.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в районе тюменского поселка Винзили произошел крупный ландшафтный пожар. Площадь территории, охваченной огнем, достигла 5 гектар.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Следственное управление#Пожар#Гибель на пожаре#Тюмень#Тюменская область
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