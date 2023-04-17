Супружеская пара погибла при пожаре в вагоне-бытовке в Тюмени. СК начал проверку

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 06:51
В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, установлены причины возгорания.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной работы электроприборов.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в районе тюменского поселка Винзили произошел крупный ландшафтный пожар. Площадь территории, охваченной огнем, достигла 5 гектар.