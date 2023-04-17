Спрос на услуги по строительству частных домов в Тюмени возрос за месяц на 70%

Спрос на строительство частных домов «под ключ» в Тюмени вырос на 80%

В Тюмени на 70% увеличился спрос на услуги в сфере строительства. Одновременно с этим на 46% выросло число предложений на рынке от строительных компаний и специалистов.

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