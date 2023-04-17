Спрос на услуги по строительству частных домов в Тюмени возрос за месяц на 70%

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным аналитиков портала Авито, в числе самых востребованных у тюменцев оказалась услуга строительство домов и коттеджей «под ключ» — спрос в данной категории возрос за месяц на 81%.
Также в число популярных услуг вошли отделка домов (рост на 105%), кладочные и кровельные работы (рост на 66% и 145% соответственно), проектировочные работы (рост на 118%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 14%. Сегодня загородные дома стоят порядка 6,8 миллионов рублей.