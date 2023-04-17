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Спрос на услуги по строительству частных домов в Тюмени возрос за месяц на 70%

17 апреля 2023, 06:31
Фото: 1MI

Спрос на строительство частных домов «под ключ» в Тюмени вырос на 80%

В Тюмени на 70% увеличился спрос на услуги в сфере строительства. Одновременно с этим на 46% выросло число предложений на рынке от строительных компаний и специалистов.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков портала Авито, в числе самых востребованных у тюменцев оказалась услуга строительство домов и коттеджей «под ключ» — спрос в данной категории возрос за месяц на 81%.

Также в число популярных услуг вошли отделка домов (рост на 105%), кладочные и кровельные работы (рост на 66% и 145% соответственно), проектировочные работы (рост на 118%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 14%. Сегодня загородные дома стоят порядка 6,8 миллионов рублей.

#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Сфера услуг#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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