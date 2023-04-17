Скончался 44-летний подполковник, дорогие билеты из Тюмени в Турцию и Дубай

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Авиабилеты из Тюмени в Турцию и Дубай на майские праздники стоят от 17 тысяч рублей.
По информации Aviasales, перелет в Турцию будет стоить тюменцам примерно 20 тысяч рублей, в Дубаи — от 21 тысячи рублей, в Тбилиси — 23 тысяч рублей.
На майские праздники можно будет слетать в Москву (около 3 500 рублей) , в Сочи — 6,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5,6 тысяч рублей, Казань — 5,8 тысяч рублей.
Влиятельный силовик из Тюмени ушел из жизни из-за болезни. Ему было 44 года.
Один из глав Межрайонного отдела регионального ГИБДД Валерий Боуш ушел из жизни из-за болезни.
Подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.
Известно, что Валерий Боуш отслужил в полиции порядка 26 лет. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области.
Руслан Кухарук оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания.
Глава администрации Тюмени внес изменения в постановление, регламентирующее зарплату директоров муниципальных городских предприятий.
В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что в случае применения к руководителям дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, размер премии будет уменьшен на 90%.