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Скончался 44-летний подполковник, дорогие билеты из Тюмени в Турцию и Дубай

17 апреля 2023, 18:58
Фото: 1MI

дорогие билеты из Тюмени в Турцию и Дубай, скончался 44-летний подполковник

Стамбул, Дубай и Грузия вошли в список самых дорогих авианаправлений на майские праздники из Тюмени.

Авиабилеты из Тюмени в Турцию и Дубай на майские праздники стоят от 17 тысяч рублей.

По информации Aviasales, перелет в Турцию будет стоить тюменцам  примерно 20 тысяч рублей, в Дубаи — от 21 тысячи рублей, в Тбилиси — 23 тысяч рублей.

На майские праздники можно будет слетать в Москву (около 3 500 рублей) , в Сочи — 6,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5,6 тысяч рублей, Казань — 5,8 тысяч рублей.

Влиятельный силовик из Тюмени ушел из жизни из-за болезни. Ему было 44 года.

Один из глав Межрайонного отдела регионального ГИБДД Валерий Боуш ушел из жизни из-за болезни.

Подполковник полиции скончался на 44 году жизни в минувшую субботу, 15 апреля.

Известно, что Валерий Боуш отслужил в полиции порядка 26 лет. За время службы он прошел путь от инспектора до начальника Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области.

Руслан Кухарук оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания.

Глава администрации Тюмени внес изменения в постановление, регламентирующее зарплату директоров муниципальных городских предприятий.

В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что в случае применения к руководителям дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, размер премии будет уменьшен на 90%.

Руслан Кухарук оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Покупка-продажа#ГИБДД#Военные
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