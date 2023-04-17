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Руслан Кухарук оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания

17 апреля 2023, 04:40
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук внес изменения в постановление, регламентирующее об оплату труда руководителей муниципальных городских предприятий.
Сюжет
Тюмень

В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что в случае применения к руководителям дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, размер премии будет уменьшен на 90%.

«Руководителю предприятия, к которому применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения, премия не выплачивается», — сказано в постановлении.

Ранее «Наш Город» писал, что за три года из тюменских компаний были уволены 46% сотрудников. Более половины из них были уволены в минувшем году.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бюджетники#Премии#Дисциплинарная ответственность#Выговор#Тюмень#Тюменская область
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