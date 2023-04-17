Руслан Кухарук оставит бюджетников без премий за дисциплинарные взыскания

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В документе, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что в случае применения к руководителям дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора, размер премии будет уменьшен на 90%.
«Руководителю предприятия, к которому применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения, премия не выплачивается», — сказано в постановлении.
Ранее «Наш Город» писал, что за три года из тюменских компаний были уволены 46% сотрудников. Более половины из них были уволены в минувшем году.