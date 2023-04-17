«Росводоканал Тюмень» реконструирует сети завода «Тюменские моторостроители»

Строительно-монтажные работы начались 31 марта. На сегодняшний день проложено 1000 метров сетей водоснабжения, построен футляр протяженностью 150 метров. Проектом предусмотрено 87 круглых железобетонных колодцев и 29 камер, где будет установлена запорная арматура. Кроме того, до конца 2024 года предстоит построить два пожарных резервуара, суммарным объемом 1200 кубометров, и насосную станцию.