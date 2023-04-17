nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Изображение материала

«Росводоканал Тюмень» реконструирует сети завода «Тюменские моторостроители»

17 апреля 2023, 11:54
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В рамках модернизации завода «Тюменские моторостроители» «Росводоканал Тюмень» построит более 15 километров сетей водоснабжения и водоотведения, диаметром от 315 до 630 мм.

Новые трубы проложат под дорогами и действующими коммуникациями, поэтому дополнительно будет установлено более трех километров футляров.

«Первоначально проектом предполагалось строительство сетей открытым способом. Но на месте производства работ огромное количество деревьев – целый парк, который пришлось бы вырубить, поэтому мы пошли на изменение проекта и применим экологичный метод горизонтально-направленного бурения, который позволит сохранить зеленое богатство «Тюменских моторостроителей», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Строительно-монтажные работы начались 31 марта. На сегодняшний день проложено 1000 метров сетей водоснабжения, построен футляр протяженностью 150 метров. Проектом предусмотрено 87 круглых железобетонных колодцев и 29 камер, где будет установлена запорная арматура. Кроме того, до конца 2024 года предстоит построить два пожарных резервуара, суммарным объемом 1200 кубометров, и насосную станцию.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени
Вчера, 09:44
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Вырастим осетра вместе!
Сегодня, 04:35
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
Сегодня, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
Сегодня, 07:31
Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где
15 апреля 07:49