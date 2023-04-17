«Росводоканал Тюмень» реконструирует сети завода «Тюменские моторостроители»

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Новые трубы проложат под дорогами и действующими коммуникациями, поэтому дополнительно будет установлено более трех километров футляров.
«Первоначально проектом предполагалось строительство сетей открытым способом. Но на месте производства работ огромное количество деревьев – целый парк, который пришлось бы вырубить, поэтому мы пошли на изменение проекта и применим экологичный метод горизонтально-направленного бурения, который позволит сохранить зеленое богатство «Тюменских моторостроителей», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Строительно-монтажные работы начались 31 марта. На сегодняшний день проложено 1000 метров сетей водоснабжения, построен футляр протяженностью 150 метров. Проектом предусмотрено 87 круглых железобетонных колодцев и 29 камер, где будет установлена запорная арматура. Кроме того, до конца 2024 года предстоит построить два пожарных резервуара, суммарным объемом 1200 кубометров, и насосную станцию.