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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Продажи новых грузовых автомобилей за первые три месяца 2023 года выросли на 22,4%

17 апреля 2023, 12:25
Об этом сообщило маркетинговое агентство НАПИ. Также зафиксирован рост продаж подержанных грузовиков на 7,1% по сравнению с прошлым годом.

Среди топ-10 новых грузовиков на российском рынке шесть моделей являются китайскими. В лидерах продаж — грузовик из КНР SITRAK C7H, продано более 4 тыс. единиц за первый квартал 2023 года, - пишут Известия.

В то же время, на рынке подержанных грузовиков популярностью пользуются тягачи "большой семерки" (Volvo, Mercedes, Scania, Renault, MAN, Iveco и DAF), продажи которых также растут. Лидером продаж среди них является Volvo FH — за первые три месяца 2023 года было продано 2,6 тыс. единиц.

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