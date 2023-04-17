Продажи новых грузовых автомобилей за первые три месяца 2023 года выросли на 22,4%

В то же время, на рынке подержанных грузовиков популярностью пользуются тягачи "большой семерки" (Volvo, Mercedes, Scania, Renault, MAN, Iveco и DAF), продажи которых также растут. Лидером продаж среди них является Volvo FH — за первые три месяца 2023 года было продано 2,6 тыс. единиц.