«Пахнет аммиаком, кусают инвалида и детей»: тюменцев одолели мухи из-за соседа

По словам автора поста, местные жители потратили много денег, чтобы избавиться от насекомых, но это не помогло. Также тюменка добавила, что укусасмух подвергаются женщина-инвалид и маленькие дети, а на улице пахнет аммиаком. Обращения в местные инстанции и к тюменским властям тоже пользы не принесли.