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«Пахнет аммиаком, кусают инвалида и детей»: тюменцев одолели мухи из-за соседа

17 апреля 2023, 09:42
Фото: ЧС "Тюмень"

Местные жители жалуются на нашествие мух по вине соседа, разводящего перепелов

Тюменцы, проживающие в доме по адресу Садовая, 75, сообщают о нашествии мух по вине соседа, который разводит перепелов. Такой пост появился в паблике «ЧС Тюмень».
«На протяжении четырех лет мы живем в антисанитарных условиях, причиной тому являются мухи, которые возникли из-за разведения в производственных масштабах птиц (перепелов). На участке соседа скапливается в огромных количествах помет этих самых птиц, в связи с чем разводится большое количество мух! Выйти из дома невозможно, дома то же самое!», — написала тюменка.

По словам автора поста, местные жители потратили много денег, чтобы избавиться от насекомых, но это не помогло. Также тюменка добавила, что укусасмух подвергаются женщина-инвалид и маленькие дети, а на улице пахнет аммиаком. Обращения в местные инстанции и к тюменским властям тоже пользы не принесли.

В областном Управлении Роспотребнадзора на жалобу ответили, что решение конфликтов между соседями не входит в их компетенцию.

Ранее «Наш город» писал о возможном попадании птиц в двигатель воздушного суда, из-за чего самолёт не долетел из Тобольска до Санкт-Петербурга.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Конфликты#Соседи#Насекомые#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы
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