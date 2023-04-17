«Пахнет аммиаком, кусают инвалида и детей»: тюменцев одолели мухи из-за соседа

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
«На протяжении четырех лет мы живем в антисанитарных условиях, причиной тому являются мухи, которые возникли из-за разведения в производственных масштабах птиц (перепелов). На участке соседа скапливается в огромных количествах помет этих самых птиц, в связи с чем разводится большое количество мух! Выйти из дома невозможно, дома то же самое!», — написала тюменка.
По словам автора поста, местные жители потратили много денег, чтобы избавиться от насекомых, но это не помогло. Также тюменка добавила, что укусасмух подвергаются женщина-инвалид и маленькие дети, а на улице пахнет аммиаком. Обращения в местные инстанции и к тюменским властям тоже пользы не принесли.
В областном Управлении Роспотребнадзора на жалобу ответили, что решение конфликтов между соседями не входит в их компетенцию.
Ранее «Наш город» писал о возможном попадании птиц в двигатель воздушного суда, из-за чего самолёт не долетел из Тобольска до Санкт-Петербурга.