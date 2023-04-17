Новая 4-звездочная гостиница открывается в историческом центре Тобольска. Скрин

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:42
Здесь будут работать порядка 20 человек.
«К услугам гостей 45 номеров с современным оснащением, выполненных в спокойных теплых тонах, круглосуточный лобби-бар и ресторан русско-сибирской кухни на 120 посадочных мест», - отмечает администрация города Тобольска.
Дизайн гостиницы разработан в классическом стиле, здесь есть специальные музейные композиции.
Местные власти рассчитывают на рост турпотока в город. Гостиницей управляет компания MIRROS HOTELS GROUP .
Ранее «Наш город» сообщал, что новый отель на 4 звезды сети Azimut Hotels откроется в Тюмени уже в следующем году.