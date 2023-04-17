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Новая 4-звездочная гостиница открывается в историческом центре Тобольска. Скрин

17 апреля 2023, 14:30
Фото: Администрация Тобольска

В центре Тобольска открывают первую 4-звездочную гостиницу

С 21 апреля в центре Тобольска заработает новая 4-звездочная гостиница. Она появится в исторической части города, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Здесь будут работать порядка 20 человек.

«К услугам гостей 45 номеров с современным оснащением, выполненных в спокойных теплых тонах, круглосуточный лобби-бар и ресторан русско-сибирской кухни на 120 посадочных мест», - отмечает администрация города Тобольска.

Дизайн гостиницы разработан в классическом стиле, здесь есть специальные музейные композиции.

Местные власти рассчитывают на рост турпотока в город. Гостиницей управляет компания MIRROS HOTELS GROUP .

Ранее «Наш город» сообщал, что новый отель на 4 звезды сети Azimut Hotels откроется в Тюмени уже в следующем году. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги
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