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МТС увеличила скорость мобильного интернета в крупном перинатальном центре Урала

17 апреля 2023, 12:21
Фото: Мария Салмина
Компания МТС улучшила качество связи в тюменском Перинатальном центре. Средняя скорость мобильного интернета у посетителей и медицинского персонала увеличилась в 1,5 раза.

Повышение качества услуг связи заметят пациенты и сотрудники Перинатального центра, где располагаются приемное и родовое отделения, поликлиника, отделения для новорожденных детей на пересечении улиц Даудельная, Свердлова и Немцова. Высокая скорость интернета доступна пользователям областной инфекционной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи. Ранее в часы пик связь в этих лечебных учреждениях могла быть неустойчивой.

В настоящее время посетители лечебниц смогут пользоваться мобильной сетью МТС на всех этажах (мессенджерами для связи с родственниками, банковскими приложениями, онлайн-магазинами). Теперь в больнице и рекреационных зонах можно смотреть видео, удаленно работать и получать информацию об услугах в сфере здравоохранения.

«Мы продолжаем улучшать цифровую инфраструктуру социальных учреждений в Тюмени. Проведенные работы позволили не только разогнать мобильный интернет, но и создать фундамент для внедрения IT-решений. Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. К примеру, решение МТС по бесконтактному измерению температуры, интегрированное в системы контроля допуска, позволит выявить людей с симптомами заболеваний и помогает предотвратить распространение инфекции. Умное видеонаблюдение обеспечит безопасность пациентов и врачей на территории больницы. Теперь внедрить эти и другие разработки для цифровизации медицины станет еще проще», – рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
«Наш Перинатальный центр является одним из крупнейших на Урале. Ежегодно нас посещают несколько тысяч пациентов не только из Тюмени, но и районов области, УрФО и других регионов России. Все они нуждаются не только в профессиональной медицинской помощи, но и в условиях комфортного пребывания в стенах учреждения, включающих современную мобильную качественную связь, чтобы чувствовать себя как дома», – отметила главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.
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#Александр Мязин
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