МТС увеличила скорость мобильного интернета в крупном перинатальном центре Урала

В настоящее время посетители лечебниц смогут пользоваться мобильной сетью МТС на всех этажах (мессенджерами для связи с родственниками, банковскими приложениями, онлайн-магазинами). Теперь в больнице и рекреационных зонах можно смотреть видео, удаленно работать и получать информацию об услугах в сфере здравоохранения.