Местные власти помогут ямальцам переехать из ветхих домов в наш регион

Сертификат, согласно которому можно приборести жилье по средней цене в размере 5 млн рублей, действителен в течение ста дней с момента его получения. Местные жители могут подать заявку в жилищные службы ЯНАО. Данная программа действует с 2021 года, и за это время уже 428 ямальцев получили новый дом в другом регионе.