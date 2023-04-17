Местные власти помогут ямальцам переехать из ветхих домов в наш регион

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в округе выделили дополнительные средства для расселения более двухсот семей. Они смогут переехать в регионы, где климат более мягкий, в их числе находится Тюменская область.
Сертификат, согласно которому можно приборести жилье по средней цене в размере 5 млн рублей, действителен в течение ста дней с момента его получения. Местные жители могут подать заявку в жилищные службы ЯНАО. Данная программа действует с 2021 года, и за это время уже 428 ямальцев получили новый дом в другом регионе.
Ранее «Наш город» писал, что многие жители ЯНАО часто проводят отпуск в Тюменской области.