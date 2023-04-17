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Местные власти помогут ямальцам переехать из ветхих домов в наш регион

17 апреля 2023, 16:33
Фото: 1MI

Жители ЯНАО получат средства для перезда из аварийного жилья в Тюменскую область

Жильцы аварийного дома из Ямала получат выплаты для переезда в наш регион. О расширении поддержки для ямальцев, перезжающих из подлежащего сносу жилья в ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства данного региона.
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ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в округе выделили дополнительные средства для расселения более двухсот семей. Они смогут переехать в регионы, где климат более мягкий, в их числе находится Тюменская область.

Сертификат, согласно которому можно приборести жилье по средней цене в размере 5 млн рублей, действителен в течение ста дней с момента его получения. Местные жители могут подать заявку в жилищные службы ЯНАО. Данная программа действует с 2021 года, и за это время уже 428 ямальцев получили новый дом в другом регионе.

Ранее «Наш город» писал, что многие жители ЯНАО часто проводят отпуск в Тюменской области.

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#Елена Чебоксарова#ЯНАО#Аварийное жилье#Ветхий дом#Новости тюмени#Тюменцы
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