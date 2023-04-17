Медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» вручат 27 тюменцам

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей отмечены 17 женщин и 10 мужчин из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ишимского, Бердюжского, Тобольского, Юргинского, Ярковского, Аромашевского, Тюменского, Казанского районов, Голышмановского городского округа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава» имеют более 500 жителей региона. В области проживает более 250 тысяч семей с детьми.