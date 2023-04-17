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Медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» вручат 27 тюменцам

17 апреля 2023, 05:23
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

17 женщин из Тюменской области награждены медалями «Материнская слава»

27 жителей Тюменской области наградят медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Постановлении о вручении почетных наград подписал губернатор Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей отмечены 17 женщин и 10 мужчин из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ишимского, Бердюжского, Тобольского, Юргинского, Ярковского, Аромашевского, Тюменского, Казанского районов, Голышмановского городского округа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава» имеют более 500 жителей региона. В области проживает более 250 тысяч семей с детьми.

#Общество#Новости тюмени#Многодетные семьи#Медали#Награды#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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