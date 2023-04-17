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Лучшие управленческие практики определят на конкурсе «Смарт Диалог»

17 апреля 2023, 13:44
Фото: 1MI
Стартовал приём заявок на конкурс лучших управленческих практик "Смарт Диалог", в рамках которого предстоит выявить эффективные решения в здравоохранении, социальной политике и образовании.

Заявки можно подавать до 18 июня на сайте "Смартека". Организаторами конкурса являются Агентство стратегических инициатив и АНО "Диалог Регионы" при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, пишет interfax-russia.ru.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и выявить новые возможности для развития субъектов Российской Федерации.

Директор АСИ Светлана Чупшева отмечает, что конкурс способствует наработке новых инициатив, которые будут распространяться во все регионы и улучшать качество жизни россиян, помогая им решить бытовые и насущные проблемы, такие как получение качественной медицинской помощи, устройство ребенка в школу или детский сад, применение различных цифровых сервисов и другие вопросы.

Конкурс представит уже реализованные проекты в рамках национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика". Победители будут определены в 13 номинациях,  лучшие практики вынесут на общественное голосование, чтобы жители выбрали решения, которые хотели бы видеть в своем регионе.

По данным "Диалога", в 2022 году более 780 тысяч обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики поступили через интернет. Названные сферы регулярно входят в десятку наиболее частых среди обращений граждан.

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