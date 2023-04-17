Лучшие управленческие практики определят на конкурсе «Смарт Диалог»

Директор АСИ Светлана Чупшева отмечает, что конкурс способствует наработке новых инициатив, которые будут распространяться во все регионы и улучшать качество жизни россиян, помогая им решить бытовые и насущные проблемы, такие как получение качественной медицинской помощи, устройство ребенка в школу или детский сад, применение различных цифровых сервисов и другие вопросы.