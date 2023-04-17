Лучшего тюменского таксиста выберут в конкурсе, но ему потребуется стакан воды

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Учатники конкурса продемонстрируют знания в области ПДД, выполнят ряд упражнений с полным стаканом воды, включая змейку, разворот на 90 градусов и другие.
Победители, которые займут первое место, получат 15 тысяч рублей, второе — 10 тысяч рублей, третье — 5 тысяч рублей. Тот, кто окажется на первом месте, представит Тюменскую область на всероссийском уровне и получит возможность стать обладателем главного приза в размере 150 тысяч рублей.
Конкурс проводится при поддержке ГУС ТО.
Впервые конкурс на лучшего водителя в России был провелен в 2018 году. В нем приняли участие автомобилисты из 17 регионов страны.
Ранее «Наш город» писал, что на рынке повышается стоимость запчастей, в связи с чем цены на такси могут вырасти.