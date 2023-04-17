Лучшего тюменского таксиста выберут в конкурсе, но ему потребуется стакан воды

Победители, которые займут первое место, получат 15 тысяч рублей, второе — 10 тысяч рублей, третье — 5 тысяч рублей. Тот, кто окажется на первом месте, представит Тюменскую область на всероссийском уровне и получит возможность стать обладателем главного приза в размере 150 тысяч рублей.