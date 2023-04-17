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Лучшего тюменского таксиста выберут в конкурсе, но ему потребуется стакан воды

17 апреля 2023, 14:59
Фото: 1MI

Водители Тюмени будут бороться за звание «лучших» в региональном конкурсе

Региональный этап конкурса «Лучший водитель в России» пройдёт 26 апреля в учебном центре по адресу Ямская, 116. Об этом сообщили в пресс-службе общественного совета по развитию такси.

Учатники конкурса продемонстрируют знания в области ПДД, выполнят ряд упражнений с полным стаканом воды, включая змейку, разворот на 90 градусов и другие.

Победители, которые займут первое место, получат 15 тысяч рублей, второе — 10 тысяч рублей, третье — 5 тысяч рублей. Тот, кто окажется на первом месте, представит Тюменскую область на всероссийском уровне и получит возможность стать обладателем главного приза в размере 150 тысяч рублей.

Конкурс проводится при поддержке ГУС ТО.

Впервые конкурс на лучшего водителя в России был провелен в 2018 году. В нем приняли участие автомобилисты из 17 регионов страны.

Ранее «Наш город» писал, что на рынке повышается стоимость запчастей, в связи с чем цены на такси могут вырасти.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Такси#Цена#Стоимость#Стоимость проезда#Общество#Водители#Дороги#Тюменцы#Новости тюмени
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