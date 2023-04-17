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Известны подробности ландшафтного пожара в районе поселка Винзили

17 апреля 2023, 05:02
Фото: Подслушано Богандинский №1 | Тюмень

Под Тюменью произошел крупный природный пожар площадью 5 га

Стали известны подробности пожара, произошедшего накануне вечером в районе поселка Винзили. Здесь произошел крупный ландшафтный пожар площадью пять гектар.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, на месте ЧП работали представители пожарной службы, МЧС, Авибазы, добровольных пожарных дружин.

Возгорание началось поздно вечером. Полностью огонь удалось ликвидировать к 8 часам утра понедельника.

«Во время происшествия никто не пострадал. Угрозы населению в настоящее время нет. Причины пожара устанавливаются», — отметили в ведомстве.

И добавили, что по предварительным данным, возгорание произошло по вине местного населения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром произошел пожар в вагоне-бытовке. Во время ЧП погибли два человека.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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