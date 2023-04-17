Известны подробности ландшафтного пожара в районе поселка Винзили

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, на месте ЧП работали представители пожарной службы, МЧС, Авибазы, добровольных пожарных дружин.
Возгорание началось поздно вечером. Полностью огонь удалось ликвидировать к 8 часам утра понедельника.
«Во время происшествия никто не пострадал. Угрозы населению в настоящее время нет. Причины пожара устанавливаются», — отметили в ведомстве.
И добавили, что по предварительным данным, возгорание произошло по вине местного населения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром произошел пожар в вагоне-бытовке. Во время ЧП погибли два человека.