Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток

Государственная дума РФ в последнем чтении приняла закон, согласно которому призывники будут получать не только бумажные повестки, но и электронные — на сайте Госуслуги. В электронном варианте повестка будет считаться полученной с момента ее появления в личном кабинете гражданина. Также автоматически, через 20 дней после ее получения и в случае неявки в военкомат, призывнику будет запрещено: