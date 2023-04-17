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Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток

17 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Как введение электронных повесток и запрет на сделки с имуществом отразится на рынке недвижимости в Тюменской области

Как введение электронных повесток отразится на рынке недвижимости в Тюменской области

14 апреля был принят закон о введении электронных повесток с сопутствующим запретом для уклонистов на сделки с недвижимостью. Стоит ли в связи с этим переоформлять жилье на жену или другую родственницу? И обрушится ли в связи с этим ранок недвижимости? «Наш город» нашел ответы на эти вопросы.
Сюжет
Тюмень

Что запрещает уклонистам в Тюменской области новый закон об электронных повестках

Государственная дума РФ в последнем чтении приняла закон, согласно которому призывники будут получать не только бумажные повестки, но и электронные — на сайте Госуслуги. В электронном варианте повестка будет считаться полученной с момента ее появления в личном кабинете гражданина. Также автоматически, через 20 дней после ее получения и в случае неявки в военкомат, призывнику будет запрещено:

  • ставить недвижимость на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;
  • регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
  • пользоваться правом на управление транспортными средствами;
  • регистрировать транспортное средство;
  • заключать договоры о кредитах и займах.
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области
Фото: nashgorod.ru

Падение спроса на жилье в Тюменской области

Ожидалось, что на рынке недвижимости забьют тревогу и будут готовиться к убыткам, однако Наталья Романова, руководитель АН «Адвекс-Тюмень» уверена, что новый закон никак не повлияет на рынок, если в СМИ не будут раздувать панику и создавать искусственную кризисную ситуацию.

«Сейчас мы не видим изменений, ситуация стабильная, как это в дальнейшем будет — увидим. Но я не думаю, что произойдет какие-то существенные сдвиги не рынке. Покупатели в подавляющем большинстве — не призывники. Единственное, что может произойти — негативный поток в информационном поле, который разгонит панику, но и в этом случае скачки на рынке будут связаны не с изменением законодательства, а с информационным воздействием», — считает Наталья Романова.

Она также подчеркнула, что в призывном возрасте граждане редко занимаются жилищными вопросами, это скорее исключение, а не правило.

С ней согласен и столичный риелтор Виталий Русаков, он считает, что ограничение права на совершение сделок с недвижимостью, регистрационных действий с собственностью, легко может быть компенсировано регистрацией квартир, домов на родственников, близких и дальних, вплоть до детей несовершеннолетнего возраста.

Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области Недвижимость в Тюменской области
Недвижимость в Тюменской области
Фото: nashgorod.ru

Переписать имущество на родственника в Тюменской области

После принятия закона об электронных повестках в России выросло в разы количество запросов, как переписать на жену имущество. Однако юристы убеждены, что торопиться не стоит — любое имущество, нажитое в браке, считается совместным, а значит при его продаже требуется согласие супруга, которому (если он уклонист) сделки запрещены.

В связи с этим тюменские адвокаты и нотариусы стали более востребованными. К ним обращаются за оформлением дарственной, наследства и других комбинаций по переоформлению жилья.

Переписать имущество на родственника в Тюменской областиПереписать имущество на родственника в Тюменской области
Переписать имущество на родственника в Тюменской области
Фото: 1MI

Специалисты рекомендуют отталкиваться от своих отношений с родственниками при выборе кандидата для оформления жилья. Выгоднее «подарить» квартиру не жене, а маме, которая свободно сможет распоряжаться полученным имуществом.

«Если вам срочно нужны деньги (к примеру, вы планируете отъезд), можно поступить следующим образом — взять кредит под залог имеющегося жилья на длительный срок. Как правило, банки готовы выдавать подобные кредиты даже при отсутствии официального заработка. В идеальной картине мира еще сдавать это жилье, и использовать деньги за аренду в счет выплаты по кредиту. Если счет будет заблокирован, сразу узнайте, каким образом кредит могут гасить за вас ваши родственники: как правило, в любом банке такая возможность есть», — считает Валентина Ермакова, финансовый директор, преподаватель по финансовому менеджменту.

Она также уверена, что рынок недвижимости введение электронных повесток значительным образом не затронет. А потому паниковать не стоит, но перестраховаться и составить план на случай получение повестки или ограничений на сделки с недвижимостью все же стоит.

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