Глава РЭО заявил о привлечении 366 млрд рублей через зелёные облигации

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что к этому сроку необходимо инвестировать 535 миллиардов рублей в создание таких объектов. При этом стоимость проектов с привлечением РЭО оценивается в 465 миллиардов, из которых 366 миллиардов должны привлечь именно за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Глава РЭО подчеркнул, что в 2023 году уже профинансировано два проекта на 4,5 млрд рублей в Тульской и Ленинградской областях, а новые выпуски облигаций будут появляться по мере подготовки и анализа инвестиционных проектов, пишет rostovgazeta.ru.