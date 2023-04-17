Глава РЭО заявил о привлечении 366 млрд рублей через зелёные облигации

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что к этому сроку необходимо инвестировать 535 миллиардов рублей в создание таких объектов. При этом стоимость проектов с привлечением РЭО оценивается в 465 миллиардов, из которых 366 миллиардов должны привлечь именно за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. Глава РЭО подчеркнул, что в 2023 году уже профинансировано два проекта на 4,5 млрд рублей в Тульской и Ленинградской областях, а новые выпуски облигаций будут появляться по мере подготовки и анализа инвестиционных проектов, пишет rostovgazeta.ru.
РЭО может выпускать свои собственные облигации, купон по которым субсидируется за счет средств федерального бюджета, что позволяет предоставлять финансирование инвесторам по ставке около 5−6% годовых на срок до 12 лет.
Руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин сообщил, что до конца апреля на рассмотрение наблюдательного совета РЭО планируется вынести еще 5 выпусков общим объемом 10,5 млрд рублей, которые будут направлены на создание КПО в Московской и Ленинградской областях. Общий объем выпуска облигаций в 2023 году оценивается на уровне 60 млрд рублей.
На конференции также представили масштабное исследование рынка ESG-финансирования в России. Опытом поделились топ-менеджеры компаний, являющихся лидерами на рынке ESG, специалисты по устойчивому развитию, корпоративным финансам и связям с инвесторами, руководители направления по взаимодействию с партнерами и финансовыми институтами, а также эксперты по развитию бизнеса.