Дожди ожидаются в Тюмени к концу недели

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
21 апреля ветер в Тюмени усилится, возможны порывы до 10 м/с. Небо над городом затянут облака, а к концу дня выпадет 1,3 мм осадков.
Резкое потепление до + 17 градусов и до небольшой дождь ожидаются в воскресенье. Скорость южного ветра снизится до 2-3 метров в секунду, в городе будет облачно.
Сегодня «Наш город» сообщал, что около Тюмени на 8 км Велижанского тракта загорелась сухая трава. На место инцидента прибыли 3 машины МЧС. Отсутствие осадков может повысить опасность пожаров в регионе.