Дожди ожидаются в Тюмени к концу недели

Тюменские синоптики ждут дожди в эту пятницу и воскресенье

По данным Гисметео, в областной столице ожидаются дожди. Синоптики ждут до 1,5 мм осадков в эту пятницу и воскресенье. До этого погода в городе будет малооблачной.