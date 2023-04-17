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Дожди ожидаются в Тюмени к концу недели

17 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI

Тюменские синоптики ждут дожди в эту пятницу и воскресенье

По данным Гисметео, в областной столице ожидаются дожди. Синоптики ждут до 1,5 мм осадков в эту пятницу и воскресенье. До этого погода в городе будет малооблачной.

21 апреля ветер в Тюмени усилится, возможны порывы до 10 м/с. Небо над городом затянут облака, а к концу дня выпадет 1,3 мм осадков.

Резкое потепление до + 17 градусов и до небольшой дождь ожидаются в воскресенье. Скорость южного ветра снизится до 2-3 метров в секунду, в городе будет облачно.

Сегодня «Наш город» сообщал, что около Тюмени на 8 км Велижанского тракта загорелась сухая трава. На место инцидента прибыли 3 машины МЧС. Отсутствие осадков может повысить опасность пожаров в регионе.

Пожар произошел недалеко от Тюмени на Велижанском тракте. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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