Дмитрий Артюхов привез на Ямал победителей конкурса «Большая перемена»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Специально для ребят губернатор проведет лекцию
Победители и финалисты конкурса «Большая перемена» и лидеры молодежных сообществ по приглашению Дмитрия Артюхова прибыли в Салехард. Для 130 подростков начались каникулы на Ямале.
Как сообщает пресс-служба окружного правительства, ребят ждет экскурсия по достопримечательностям столицы ЯНАО и поездка на газовое месторождение. Они пересекут Полярный круг, посетят природно-этнографический комплекс Горнокнязевск, побывают в музеях и познакомятся с традициями коренных народов Севера.
Также молодых людей отвезут на Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, которое было основано в 1969 году. Школьники и активисты молодежки ознакомятся с уникальными промышленными объектами газового промысла: кустами скважин, дожимными компрессорными станциями, увидят установку комплексной подготовки газа. Участники поездки также узнают, как устроена жизнь работников месторождения.
«В рамках федерального образовательного проекта Российского общества „Знание“ пройдет лекция губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Также участие в сессии примет заместитель генерального директора ООО „Газпром добыча Ямбург“ Валентин Крамар. Он расскажет об истории месторождения, достижениях кампании и перспективах работы молодых специалистов в газовой области», — сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Напомним, по инициативе губернатора экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал проходит в третий раз. Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежи. В конце прошлого года он выступил с идеей ввести «молодежный» национальный проект, который включал бы в себя все направления по работе с молодежью и меры для ее поддержки. В числе предложений Дмитрия Артюхова — создание центра подготовки кадров для команды всероссийской организации «Движение первых». По его мнению, необходимо выстроить бесшовную работу с молодым поколением, поскольку государство будет оказывать помощь на всех этапах взросления.