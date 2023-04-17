Дмитрий Артюхов привез на Ямал победителей конкурса «Большая перемена»

Напомним, по инициативе губернатора экскурсионно-образовательная поездка для финалистов «Большой перемены» на Ямал проходит в третий раз. Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежи. В конце прошлого года он выступил с идеей ввести «молодежный» национальный проект, который включал бы в себя все направления по работе с молодежью и меры для ее поддержки. В числе предложений Дмитрия Артюхова — создание центра подготовки кадров для команды всероссийской организации «Движение первых». По его мнению, необходимо выстроить бесшовную работу с молодым поколением, поскольку государство будет оказывать помощь на всех этапах взросления.