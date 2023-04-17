nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Изображение материала

Для учеников 9-х и 11-х классов последние звонки прозвенят 18, 19 и 20 мая

17 апреля 2023, 16:30
Фото: 1MI

В школах Тюменской области через месяц для ребят прозвенит последний звонок

В Тюменской области последний звонок проведут 18, 19 и 20 мая. Очный формат рекомендован Минпросвещения.
«Для 9-х и 11-х классов последние звонки пройдут в традиционном очном формате 18, 19 или 20 мая 2023 года», — сообщают представители Минпросвещения.

В конце марта «Наш город» сообщал, что в областной столице 19 мая будет запрещена продажа алкогольных напитков. Это связанно с последним звонком в школах города. В дни проведения массовых мероприятий алкоголь продавать не будут в целях безопасности участников мероприятия. 

В Тюмени запретили продажу алкоголя на последний звонок и в другие праздники
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Школы
Подпишитесь
Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени
Вчера, 09:44
Почему в магазинах Тюмени рыба и морепродукты подорожали почти на 5%
Сегодня, 12:11
Вырастим осетра вместе!
Сегодня, 04:35
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
Сегодня, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
Сегодня, 07:31
Дожди ожидаются в Тюмени к концу недели
Сегодня, 11:10