Для учеников 9-х и 11-х классов последние звонки прозвенят 18, 19 и 20 мая

В конце марта «Наш город» сообщал, что в областной столице 19 мая будет запрещена продажа алкогольных напитков. Это связанно с последним звонком в школах города. В дни проведения массовых мероприятий алкоголь продавать не будут в целях безопасности участников мероприятия.