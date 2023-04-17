Для учеников 9-х и 11-х классов последние звонки прозвенят 18, 19 и 20 мая

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
«Для 9-х и 11-х классов последние звонки пройдут в традиционном очном формате 18, 19 или 20 мая 2023 года», — сообщают представители Минпросвещения.
В конце марта «Наш город» сообщал, что в областной столице 19 мая будет запрещена продажа алкогольных напитков. Это связанно с последним звонком в школах города. В дни проведения массовых мероприятий алкоголь продавать не будут в целях безопасности участников мероприятия.