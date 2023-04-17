Девушки из Тюмени поборются за приз конкурса «Мисс Офис - 2023». Фото

По данным сайта missoffice.org, были отобраны только три девушки. Одна из них - директор по иппотерапии в ТРООКС Анастасия Шилохвостова (ей 28 лет). Александра Копанева – вторая получиналистка конкурса. Она работает маркетологом в ИК «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС».