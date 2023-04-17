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Девушки из Тюмени поборются за приз конкурса «Мисс Офис - 2023». Фото

17 апреля 2023, 16:22
Фото: Скрин missoffice.org

Три девушки из Тюмени прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис — 2023». Фото

Три тюменки вышли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис - 2023». Участицами кастинга стали девушки из десятков компаний Тюменской области.

По данным сайта missoffice.org, были отобраны только три девушки. Одна из них - директор по иппотерапии в ТРООКС Анастасия Шилохвостова (ей 28 лет). Александра Копанева – вторая получиналистка конкурса. Она работает маркетологом в ИК «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС».

Замыкает тройку лидеров - инженер ПТО в ООО «АМИ Констракшн» Екатерина Погорельцева.

Ранее «Наш город» сообщал, что автомобилисты Тюмени будут бороться за звание «лучших» в региональном конкурсе «Лучший водитель в России».

Лучшего тюменского таксиста выберут в конкурсе, но ему потребуется стакан воды
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Деньги#Экономика#Конкурс красоты#Погода
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