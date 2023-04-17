Девушки из Тюмени поборются за приз конкурса «Мисс Офис - 2023». Фото

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
По данным сайта missoffice.org, были отобраны только три девушки. Одна из них - директор по иппотерапии в ТРООКС Анастасия Шилохвостова (ей 28 лет). Александра Копанева – вторая получиналистка конкурса. Она работает маркетологом в ИК «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС».
Замыкает тройку лидеров - инженер ПТО в ООО «АМИ Констракшн» Екатерина Погорельцева.
Ранее «Наш город» сообщал, что автомобилисты Тюмени будут бороться за звание «лучших» в региональном конкурсе «Лучший водитель в России».