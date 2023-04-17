Бренд OMODA объявил цены на новый седан S5 для России

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra и двух модификациях: с 1,5-литровым атмосферным или турбированным двигателями мощностью 147 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 2 019 900 рублей в Москве для модели Life. Комплектация Tech стоит от 2 099 900 рублей, а версия Ultra - от 2 259 900 рублей, - пишут Известия.
Компания также сообщила, что о старте официальных продаж седана на российском рынке будет объявлено дополнительно. Седан OMODA S5 имеет новую универсальную модульную архитектуру и представлен в виртуальном пространстве O-Universe. Все комплектации автомобиля оснащены современными системами безопасности и комфорта.