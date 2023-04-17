Бренд OMODA объявил цены на новый седан S5 для России

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra и двух модификациях: с 1,5-литровым атмосферным или турбированным двигателями мощностью 147 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 2 019 900 рублей в Москве для модели Life. Комплектация Tech стоит от 2 099 900 рублей, а версия Ultra - от 2 259 900 рублей, - пишут Известия.