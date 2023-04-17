nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Изображение материала

Больше 10 строительных компаний банкротят тюменские налоговики

17 апреля 2023, 11:26
Фото: 1MI

Тюменские налоговики массово банкротят строительные компании

По данным картотеки арбитражных дел, в Тюменской области банкротят ещё 12 строительных компаний. Иски выдвинули налоговики, их суммы пока не указаны.

Всего выдвинуто 12 исков. Среди них компания ООО «АГРОИНВЕСТ», ООО «Конструкшен инженерс», ООО «ГРИИС». Истцом выступает МИФНС № 14 по Тюменской области.

Стоит отметить, что по данным СБИС ООО «АГРОИНВЕСТ» работала в Тюмени с ноября 2010 года (больше 12 лет). Ежегодная выручка компании достигала 229 млн рублей и выполнила 13 государственных контрактов. В 2019 году деятельность организации практически прекратилась.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта МИФНС № 14 по Тюменской области подала 9 исков на банкротство тюменских строительных компаний.

Тюменские налоговики решили банкротить крупного подрядчика «СИБУРа»
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Александр Мязин
Подпишитесь
Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени
Вчера, 09:44
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Вырастим осетра вместе!
Сегодня, 04:35
Тюменский юрист рассказал о «подводных камнях» электронных повесток
Сегодня, 09:55
Изменится ли рынок недвижимости в связи с введением электронных повесток
Сегодня, 07:31
Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где
15 апреля 07:49