Больше 10 строительных компаний банкротят тюменские налоговики

Стоит отметить, что по данным СБИС ООО «АГРОИНВЕСТ» работала в Тюмени с ноября 2010 года (больше 12 лет). Ежегодная выручка компании достигала 229 млн рублей и выполнила 13 государственных контрактов. В 2019 году деятельность организации практически прекратилась.