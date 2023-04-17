Больше 10 строительных компаний банкротят тюменские налоговики

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Всего выдвинуто 12 исков. Среди них компания ООО «АГРОИНВЕСТ», ООО «Конструкшен инженерс», ООО «ГРИИС». Истцом выступает МИФНС № 14 по Тюменской области.
Стоит отметить, что по данным СБИС ООО «АГРОИНВЕСТ» работала в Тюмени с ноября 2010 года (больше 12 лет). Ежегодная выручка компании достигала 229 млн рублей и выполнила 13 государственных контрактов. В 2019 году деятельность организации практически прекратилась.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта МИФНС № 14 по Тюменской области подала 9 исков на банкротство тюменских строительных компаний.