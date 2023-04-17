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Более 3 700 тюменцев получат именные поздравления ко Дню Победы

17 апреля 2023, 10:51
Фото: Информцентр ТО

Тысячи тюменцев получат именные поздравления от губернатора Тюменской области

Труженице тыла Бибисайде Аскаровой вручили именное поздравление ко Дню Победы. По данным информцентра правительства Тюменской области, ей было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война.

На данный момент ей уже 93 года.

«Она сразу пошла работать в колхозе - сеяла, косила, ворошила сено. Делала кисеты для солдат, пряла шерсть, вязала специальные варежки, чтобы было удобно стрелять. Когда по радио объявили о Победе, Бибисайда вышла на крыльцо, а потом побежала сообщать радостную весть соседям», - сообщает информцентра правительства Тюменской области.

В ближайшее время около 3 700 тюменцев получат именные поздравления от губернатора Тюменской области и подарочные наборы тюменских производителей

Ранее «Наш город» сообщал, что более 100 поисковиков Тюменской области отправятся в экспедиции по местам сражений ВОВ.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ВОВ#Ветераны ВОВ#День Победы
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