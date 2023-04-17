Более 3 700 тюменцев получат именные поздравления ко Дню Победы

Тысячи тюменцев получат именные поздравления от губернатора Тюменской области

Труженице тыла Бибисайде Аскаровой вручили именное поздравление ко Дню Победы. По данным информцентра правительства Тюменской области, ей было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война.