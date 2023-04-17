Более 3 700 тюменцев получат именные поздравления ко Дню Победы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
На данный момент ей уже 93 года.
«Она сразу пошла работать в колхозе - сеяла, косила, ворошила сено. Делала кисеты для солдат, пряла шерсть, вязала специальные варежки, чтобы было удобно стрелять. Когда по радио объявили о Победе, Бибисайда вышла на крыльцо, а потом побежала сообщать радостную весть соседям», - сообщает информцентра правительства Тюменской области.
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