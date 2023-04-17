Барзыкин назвал минимальную цену отдыха в майские праздники

«В среднем цена либо на уровне прошлого года, либо сравнима с инфляцией. Поездка на двоих на три дня при размещении в гостинице с завтраком обойдется примерно от трех-четырех тысяч в сутки, детям до 12 лет, как правило, бесплатно, - заявил Барзыкин. - По югу России цена зависит от времени бронирования: чем раньше, тем дешевле».