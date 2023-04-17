Барзыкин назвал минимальную цену отдыха в майские праздники

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Число туристов повышается, сообщает информационный портал NEWS.ru. Россияне путешествуют, несмотря на сложности в национальной экономике, сообщил глава РСТ. По его словам, в бюджетном варианте трехдневное путешествие обойдется в среднем в 30 тысяч рублей.
«В среднем цена либо на уровне прошлого года, либо сравнима с инфляцией. Поездка на двоих на три дня при размещении в гостинице с завтраком обойдется примерно от трех-четырех тысяч в сутки, детям до 12 лет, как правило, бесплатно, - заявил Барзыкин. - По югу России цена зависит от времени бронирования: чем раньше, тем дешевле».
Самые популярные направления в стране – Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Москва, Подмосковье, Казань, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и Карелия.
В последнее время россияне отдают предпочтение туристическим поездам и круизным турам. Список самых популярных направлений за рубежом выглядит следующим образом: Турция, Абхазия, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Армения, а также другие страны СНГ.
Высочайшим спросом из дальнемагистральных рейсов продолжает пользоваться Таиланд – там отдыхает больше граждан РФ, чем в период майских праздников в прошлом году, заключил руководитель РСТ.