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Барзыкин назвал минимальную цену отдыха в майские праздники

17 апреля 2023, 12:23
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин озвучил среднюю стоимость отдыха в майские праздники в России. Эксперт акцентировал внимание на том, что она осталась на прошлогодней отметке и является сравнимой с уровнем инфляции.

Число туристов повышается, сообщает информационный портал NEWS.ru. Россияне путешествуют, несмотря на сложности в национальной экономике, сообщил глава РСТ. По его словам, в бюджетном варианте трехдневное путешествие обойдется в среднем в 30 тысяч рублей.

«В среднем цена либо на уровне прошлого года, либо сравнима с инфляцией. Поездка на двоих на три дня при размещении в гостинице с завтраком обойдется примерно от трех-четырех тысяч в сутки, детям до 12 лет, как правило, бесплатно, - заявил Барзыкин. - По югу России цена зависит от времени бронирования: чем раньше, тем дешевле».

Самые популярные направления в стране – Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Москва, Подмосковье, Казань, Санкт-Петербург, Северный Кавказ и Карелия.

В последнее время россияне отдают предпочтение туристическим поездам и круизным турам. Список самых популярных направлений за рубежом выглядит следующим образом: Турция, Абхазия, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Армения, а также другие страны СНГ.

Высочайшим спросом из дальнемагистральных рейсов продолжает пользоваться Таиланд – там отдыхает больше граждан РФ, чем в период майских праздников в прошлом году, заключил руководитель РСТ.



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