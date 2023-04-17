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Авиабилеты в Грузию попали в список самых дорогих майских направлений из Тюмени

17 апреля 2023, 03:40
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали о стоимости авиабилетов за рубеж на майские праздники

Стамбул, Дубай и Грузия вошли в список самых дорогих авианаправлений на майские праздники из Тюмени.
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Тюмень

По данным сервиса Aviasales, перелет в Турцию обойдется минимум в 20,1 тысячу рублей в одну сторону, в Дубаи — от 21 тысячи рублей, в Тбилиси — 23 тысяч рублей.

Что касается перелетов по России, то перелет до Москвы в майские праздники будет стоить 3,2 тысячи рублей, в Сочи — 6,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5,6 тысяч рублей, Казань — 5,8 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае будут отменены прямые авиарейсы из Тюмени в Дубаи и в Коломбо (Шри-Ланка). Возобновят полеты вновь не раньше сентября 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Полеты#Самолеты#Майские праздники#Тюмень#Тюменская область
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