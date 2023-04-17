Авиабилеты в Грузию попали в список самых дорогих майских направлений из Тюмени

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
По данным сервиса Aviasales, перелет в Турцию обойдется минимум в 20,1 тысячу рублей в одну сторону, в Дубаи — от 21 тысячи рублей, в Тбилиси — 23 тысяч рублей.
Что касается перелетов по России, то перелет до Москвы в майские праздники будет стоить 3,2 тысячи рублей, в Сочи — 6,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5,6 тысяч рублей, Казань — 5,8 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае будут отменены прямые авиарейсы из Тюмени в Дубаи и в Коломбо (Шри-Ланка). Возобновят полеты вновь не раньше сентября 2023 года.