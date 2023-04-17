Авиабилеты в Грузию попали в список самых дорогих майских направлений из Тюмени

Что касается перелетов по России, то перелет до Москвы в майские праздники будет стоить 3,2 тысячи рублей, в Сочи — 6,9 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5,6 тысяч рублей, Казань — 5,8 тысяч рублей.