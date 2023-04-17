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«Аллея Бессмертного полка» и праздничные стенды появятся в Тюмени до 30 апреля. Фото

17 апреля 2023, 13:29
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени появится аллея «Бессмертного полка» и другие арт-объекты

В областной столице к празднованию 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне установят новый арт-объект «Аллея Бессмертного полка» и два стенда, сообщает паблик «Тюмень – наш дом».

Праздничное оформление появится в Тюмени до 30 апреля.

Зеркальные буквы «С Днем Победы!» установят на площади 400-летия Тюмени. Здесь же появится конструкция со звездами и вращающиеся кубики. Похожая композиция украсит площадь перед зданием местной администрации.

Возле филармонии и железнодорожного вокзала рабочие установят селфи-рамки «Сквозь время. 1941-1945». Она уже украшала Тюмень в 2022 году.  Фотозона будет поставлена на набережной. На площади Борцов революции появится арт-объект «9 Мая» и флаги.

Городские скверы и парки тоже преобразятся к празднику. На входе в Загородный сад установят большую звезду. В скверах Якова Неумоева, 65-летия Победы, Серебряные ключи, Семейном, Тружеников тыла установят флаги.

Десятки домов украсят портреты ветеранов войны.

Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники жители Тюмени и гости города устремляются за город, особенно если погода располагает. На природе можно жарить шашлык, использовать оборудованные зоны в парках и рощах. Достаточно уютная зона отдыха в лесу в Метелево. Здесь есть беседки для отдыха, качели, места для прогулок, работает туалет. Добраться до зоны отдыха можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. В частности, туда ходит автобус маршрута №17. На базе «Верхний бор» действуют горячие источники. Это достаточно просторная площадка для барбекю, на которой есть качели и игровые комплексы.

В выходные дни в парке культуры Тюмени будут работать многочисленные аттракционы, автодром, тир и «Волшебный лес». Внимание ребят привлекут часы с героями известных сказок.

Как отдохнуть в Тюмени на майские праздники
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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