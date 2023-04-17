«Аллея Бессмертного полка» и праздничные стенды появятся в Тюмени до 30 апреля. Фото

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Праздничное оформление появится в Тюмени до 30 апреля.
Зеркальные буквы «С Днем Победы!» установят на площади 400-летия Тюмени. Здесь же появится конструкция со звездами и вращающиеся кубики. Похожая композиция украсит площадь перед зданием местной администрации.
Возле филармонии и железнодорожного вокзала рабочие установят селфи-рамки «Сквозь время. 1941-1945». Она уже украшала Тюмень в 2022 году. Фотозона будет поставлена на набережной. На площади Борцов революции появится арт-объект «9 Мая» и флаги.
Городские скверы и парки тоже преобразятся к празднику. На входе в Загородный сад установят большую звезду. В скверах Якова Неумоева, 65-летия Победы, Серебряные ключи, Семейном, Тружеников тыла установят флаги.
Десятки домов украсят портреты ветеранов войны.
Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники жители Тюмени и гости города устремляются за город, особенно если погода располагает. На природе можно жарить шашлык, использовать оборудованные зоны в парках и рощах. Достаточно уютная зона отдыха в лесу в Метелево. Здесь есть беседки для отдыха, качели, места для прогулок, работает туалет. Добраться до зоны отдыха можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. В частности, туда ходит автобус маршрута №17. На базе «Верхний бор» действуют горячие источники. Это достаточно просторная площадка для барбекю, на которой есть качели и игровые комплексы.
В выходные дни в парке культуры Тюмени будут работать многочисленные аттракционы, автодром, тир и «Волшебный лес». Внимание ребят привлекут часы с героями известных сказок.