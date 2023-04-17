«Аллея Бессмертного полка» и праздничные стенды появятся в Тюмени до 30 апреля. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что на майские праздники жители Тюмени и гости города устремляются за город, особенно если погода располагает. На природе можно жарить шашлык, использовать оборудованные зоны в парках и рощах. Достаточно уютная зона отдыха в лесу в Метелево. Здесь есть беседки для отдыха, качели, места для прогулок, работает туалет. Добраться до зоны отдыха можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. В частности, туда ходит автобус маршрута №17. На базе «Верхний бор» действуют горячие источники. Это достаточно просторная площадка для барбекю, на которой есть качели и игровые комплексы.