Александр Моор призвал тюменцев активнее голосовать за объекты благоустройства

«На территории нашего региона в голосовании в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса», — рассказал губернатор.