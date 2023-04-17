Александр Моор призвал тюменцев активнее голосовать за объекты благоустройства

Posted 17 апреля 13:01
Published 17 апреля 13:01
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
«На территории нашего региона в голосовании в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ участвуют семь объектов: пять в Тюмени и по одному в Тобольске и Ишиме. Это озелененные зоны, парки и скверы. Для благоустройства каждой из этих общественных территорий разработаны два дизайн-проекта, за которые горожане могут отдать свои голоса», — рассказал губернатор.
Старт акции дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выбрать понравившийся проект благоустройства можно на единой федеральной платформе 72.gorodsreda.ru. Голосование продлится до конца мая. Все площадки будут благоустроены в 2024 году.
Напомним, в 2022 году свои голоса за шесть объектов благоустройства отдали почти 54 тысячи жителей Тюменской области. «До конца 2023 года работы завершатся, и наши земляки получат обновленные общественные пространства для отдыха и досуга», — отметил Александр Моор.