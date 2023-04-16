Владимир Пискайкин выдвинет свою кандидатуру в губернаторы Тюменской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
По мнению эсеров, Владимир Пискайкин может продемонстрировать хороший результат. Такой вывод сделан на основе его сегодняшнего рейтинга, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
На выборах губернатора Тюменской области в 2018 году Пискайкин набрал лишь 5,77% голосов и занял последнее место.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. На территории Тюменской области в этот день будут работать порядка двух тысяч избирательных комиссий.