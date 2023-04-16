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Владимир Пискайкин выдвинет свою кандидатуру в губернаторы Тюменской области

16 апреля 2023, 05:43
Фото: тг-канал Владимир Пискайкин

Эсер Владимир Пискайкин выдвинется в этом году в губернаторы Тюменской области

Глава тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин планирует в этом году принять участие в выборах губернатора Тюменской области в качестве кандидата.
Сюжет
Тюмень

По мнению эсеров, Владимир Пискайкин может продемонстрировать хороший результат. Такой вывод сделан на основе его сегодняшнего рейтинга, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

На выборах губернатора Тюменской области в 2018 году Пискайкин набрал лишь 5,77% голосов и занял последнее место.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. На территории Тюменской области в этот день будут работать порядка двух тысяч избирательных комиссий.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Справедливая Россия#Тюмень#Тюменская область
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