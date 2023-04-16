nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 12:28

Published 16 апреля 12:28

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Изображение материала

В тюменской поликлинике №5 впервые выполнили офтальмологическую операцию

16 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
В тюменской поликлинике №5 прошла первая офтальмологическая операция в формате «хирургии одного дня». О новой услуге медучреждения рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Пациент 46 лет жаловался на халязион – это небольшое округлое доброкачественное новообразование в толще века, которое формируется при закупорке протока мейбомиевой железы.

Проведение хирургического вмешательства стало возможно благодаря взаимодействию двух медицинских организаций: городской поликлиники №5 и Тюменского областного офтальмологического диспансера.

«Мы только начинаем сотрудничество в этом направлении, – комментирует главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая. – На первых порах планируем выполнять до двух десятков хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводится обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза».

По словам специалистов, доброкачественные новообразования глаз, в том числе халязионы, – крайне распространенный недуг.

«Тем более важным и нужным является межведомственное взаимодействие для всей офтальмологической службы Тюмени, – подчеркивает Леонид Протопопов, главный врач областного офтальмологического диспансера и главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Тюменской области. – Амбулаторная «хирургия одного дня» позволяет сделать данный вид медицинской помощи доступней. Операции проводятся под местной анестезией и занимают всего 10-15 минут».

В планах офтальмохирургов не только операции доброкачественных новообразований век, но и хирургическое лечение глаукомы путем снижения внутриглазного давления, и даже операции по замене хрусталика глаза пациентам с катарактой.

Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29