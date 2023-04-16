В тюменской поликлинике №5 впервые выполнили офтальмологическую операцию

Posted 16 апреля 12:28
Published 16 апреля 12:28
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Пациент 46 лет жаловался на халязион – это небольшое округлое доброкачественное новообразование в толще века, которое формируется при закупорке протока мейбомиевой железы.
Проведение хирургического вмешательства стало возможно благодаря взаимодействию двух медицинских организаций: городской поликлиники №5 и Тюменского областного офтальмологического диспансера.
«Мы только начинаем сотрудничество в этом направлении, – комментирует главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая. – На первых порах планируем выполнять до двух десятков хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводится обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза».
По словам специалистов, доброкачественные новообразования глаз, в том числе халязионы, – крайне распространенный недуг.
«Тем более важным и нужным является межведомственное взаимодействие для всей офтальмологической службы Тюмени, – подчеркивает Леонид Протопопов, главный врач областного офтальмологического диспансера и главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Тюменской области. – Амбулаторная «хирургия одного дня» позволяет сделать данный вид медицинской помощи доступней. Операции проводятся под местной анестезией и занимают всего 10-15 минут».
В планах офтальмохирургов не только операции доброкачественных новообразований век, но и хирургическое лечение глаукомы путем снижения внутриглазного давления, и даже операции по замене хрусталика глаза пациентам с катарактой.