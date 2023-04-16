В тюменской поликлинике №5 впервые выполнили офтальмологическую операцию

«Мы только начинаем сотрудничество в этом направлении, – комментирует главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая. – На первых порах планируем выполнять до двух десятков хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводится обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза».