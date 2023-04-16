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В Тюменской области появился новый природный заказник

16 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI

В Тюмени появился новый природный заказник

В Тюменской области стало больше на один природный заказник. Новый памятник природы «Североболотный» появился Вагайском районе на границе с Омской областью.
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Тюмень

Площадь территории заказника составляет более 178,5 тысяч гектар. По словам специалистов Госохотдепартамента Тюменской области, он имеет уникальную ценность в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц.

Всего на территории Тюменской области расположены 102 особо охраняемые природные территории регионального значения, пишет АиФ-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из Тюменской области в центр спасения медвежат-сирот отправили мишек из Вагайского района. Животные там будут обучаться жизни в дикой природе, после чего вернутся обратно в Тюменскую область.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Природа#Заказник#Тюмень#Тюменская область
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