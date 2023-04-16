В Тюменской области появился новый природный заказник

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Площадь территории заказника составляет более 178,5 тысяч гектар. По словам специалистов Госохотдепартамента Тюменской области, он имеет уникальную ценность в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц.
Всего на территории Тюменской области расположены 102 особо охраняемые природные территории регионального значения, пишет АиФ-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из Тюменской области в центр спасения медвежат-сирот отправили мишек из Вагайского района. Животные там будут обучаться жизни в дикой природе, после чего вернутся обратно в Тюменскую область.