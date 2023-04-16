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В Тюменском районе похоронили погибшего на Донбассе добровольца

16 апреля 2023, 09:59
Фото: 1MI

В Тюменском районе похоронили погибшего на Украине добровольца

В Тюменской области накануне прошли похороны добровольца Юрия Свистунова, погибшего в зоне специальной военной операции. Церемония прощания с тюменцев состоялась в Каскаринском муниципальном образовании.
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Тюмень

Юрий Свистунов принимал участие в спецоперации в качестве добровольца.

На траурной церемонии прощания присутствовали глава Каскаринского муниципального образования, друзья, родственники и жители села. Со словами соболезнования выступили военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский и замглавы района Алексей Яковлев.

Ранее «Наш Город» писал, что в на Украине погиб молодой тюменец Денис Духанин. Смертельную травму он получил во время выполнения боевого задания 5 апреля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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