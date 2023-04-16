В Тюменском районе похоронили погибшего на Донбассе добровольца

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Юрий Свистунов принимал участие в спецоперации в качестве добровольца.
На траурной церемонии прощания присутствовали глава Каскаринского муниципального образования, друзья, родственники и жители села. Со словами соболезнования выступили военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Алексей Музалевский и замглавы района Алексей Яковлев.
Ранее «Наш Город» писал, что в на Украине погиб молодой тюменец Денис Духанин. Смертельную травму он получил во время выполнения боевого задания 5 апреля.