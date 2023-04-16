В Тюмени на месте промзоны построят новый ЖК

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Published Сегодня, 03:56
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По планам, к 2028 году здесь построят многоэтажные жилые дома общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. Также запланировано строительство паркинга на 2,3 тысячи мест, гаражные комплексы, магазины. Строительные работы будут проходить в четыре этапа, сообщается в приказе департамента земельных отношений и градостроительства, опубликованном на официальном сайте администрации Тюмени.
Общественные слушания по проекту состоятся с 24 апреля по 3 мая.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили аукцион по строительству дороги на улице Северной — от Республики до Советской с устройством выезда на улицу Профсоюзная. Первоначальная стоимость лота составляет 66,8 миллионов рублей.