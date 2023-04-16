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В Тюмени на месте промзоны построят новый ЖК

16 апреля 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Тюмени вместо промзоны к 2028 году построят 131 тысячу квадратных метров жилья

В Тюмени через пять лет, к 2028 году, в районе промзоны, расположенной в границах улиц Монтажников — Республики — Новаторов, появятся новые ЖК.
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Тюмень

По планам, к 2028 году здесь построят многоэтажные жилые дома общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. Также запланировано строительство паркинга на 2,3 тысячи мест, гаражные комплексы, магазины. Строительные работы будут проходить в четыре этапа, сообщается в приказе департамента земельных отношений и градостроительства, опубликованном на официальном сайте администрации Тюмени.

Общественные слушания по проекту состоятся с 24 апреля по 3 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили аукцион по строительству дороги на улице Северной — от Республики до Советской с устройством выезда на улицу Профсоюзная. Первоначальная стоимость лота составляет 66,8 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Промзона#Реновация#Тюмень#Тюменская область
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