В Тюмени на месте промзоны построят новый ЖК

По планам, к 2028 году здесь построят многоэтажные жилые дома общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. Также запланировано строительство паркинга на 2,3 тысячи мест, гаражные комплексы, магазины. Строительные работы будут проходить в четыре этапа, сообщается в приказе департамента земельных отношений и градостроительства, опубликованном на официальном сайте администрации Тюмени.