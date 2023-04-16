В Тюмени на крыльце жилого дома переборщили с солью

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Горожанин рассказал, что у него возникло такое ощущение, будто у подъезда высыпали всю соль, имеющуюся в городе.
«Я, конечно, понимаю, что всё для нашего блага, чтоб мы не раскоряжились в однодневный гололед, но, наверно, можно было как-то поменьше посыпать?» — возмутился тюменец.
В комментариях некоторые подписчики не заметили в этом ничего страшного, а кто-то поделился, что в Казахстане жуткий гололед, так что соль в квартирах лучше, чем переломы. Другие местные жители, напротив, считают, что выбранный в качестве борьбы с гололедицей реагент в областной столице нужно запретить.
«На дворе 21 век!!! Неужели нельзя заменить соль на песок или мелкий гравий? Сколько уже можно портить авто, животных и обувь людей!» — возмутился один из участников группы.
Напомним, что с подобными просьбами тюменцы обращаются к местным властям уже далеко не в первый раз.
Ранее «Наш город» сообщал, что возле жилого дома по улице Федюнинского в марте горы снега посыпали солью. В результате все превратилось в кашу.