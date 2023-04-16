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Published Сегодня, 17:09

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Updated Сегодня, 19:32

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В Тюмени на крыльце жилого дома переборщили с солью

16 апреля 2023, 17:09
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы снова просят местные власти отказаться от соли в борьбе с гололедом

В Тюмени возле крыльца подъезда жилого дома по адресу Широтная, 105, корпус 5, переборщили с солью. В паблике «ЧС Тюмень» подписчик пожаловался, что жильцы с крыльца приносят мусор в квартиры.
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Горожанин рассказал, что у него возникло такое ощущение, будто у подъезда высыпали всю соль, имеющуюся в городе.

«Я, конечно, понимаю, что всё для нашего блага, чтоб мы не раскоряжились в  однодневный гололед, но, наверно, можно было как-то поменьше посыпать?» — возмутился тюменец.

В комментариях некоторые подписчики не заметили в этом ничего страшного, а кто-то поделился, что в Казахстане жуткий гололед, так что соль в квартирах лучше, чем переломы. Другие местные жители, напротив, считают, что  выбранный в качестве борьбы с гололедицей реагент в областной столице нужно запретить.

«На дворе 21 век!!! Неужели нельзя заменить соль на песок или мелкий гравий? Сколько уже можно портить авто, животных и обувь людей!» — возмутился один из участников группы.

Напомним, что с подобными просьбами тюменцы обращаются к местным властям уже далеко не в первый раз.

Ранее «Наш город» сообщал, что возле жилого дома по улице Федюнинского в марте горы снега посыпали солью. В результате все превратилось в кашу.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Соль#Дорожная соль#Безопасность на дорогах#Жилой дом#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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