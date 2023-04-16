В Тюмени на крыльце жилого дома переборщили с солью

В комментариях некоторые подписчики не заметили в этом ничего страшного, а кто-то поделился, что в Казахстане жуткий гололед, так что соль в квартирах лучше, чем переломы. Другие местные жители, напротив, считают, что выбранный в качестве борьбы с гололедицей реагент в областной столице нужно запретить.