В Тюмени из окна высотки на Пермякова выпала девушка. Подробности ЧП

ЧП произошло около шести часов утра в субботу, 15 апреля. На станцию скорой помощи вызов поступил в 05:49. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя девять минут. К сожалению, девушка скончалась на месте ЧП, рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.