В Тюмени из окна высотки на Пермякова выпала девушка. Подробности ЧП

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
ЧП произошло около шести часов утра в субботу, 15 апреля. На станцию скорой помощи вызов поступил в 05:49. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя девять минут. К сожалению, девушка скончалась на месте ЧП, рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.