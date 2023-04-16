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В Тюмени из окна высотки на Пермякова выпала девушка. Подробности ЧП

16 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени из окна многоэтажки на Пермякова выпала девушка

Тюменские медики рассказали подробности трагедии, произошедшей вчера в доме на улице Пермякова, 81. Здесь из окна 16-этажного дома выпала девушка.
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Тюмень

ЧП произошло около шести часов утра в субботу, 15 апреля. На станцию скорой помощи вызов поступил в 05:49. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя девять минут. К сожалению, девушка скончалась на месте ЧП, рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Человек выпал из окна#Скорая помощь#Тюмень#Происшествия#Тюменская область
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